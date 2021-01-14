Прямые линии. Кому и когда смогут задать свои вопросы жители Слуцка

16 января, суббота

С 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 7 50 18 проведёт Дмитрий Королев, первый заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета.



С 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 8 (017) 500 41 60 проведёт Владимир Гуринович, управляющий делами Минского областного исполнительного комитета.

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20 января, среда

С 10.00 до 12.00 прямую линию по телефону 5 36 20 проведёт Владимир Павлейчик, начальник Слуцкого филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». Тема: «Удостоверение сделок».

21 января, четверг

С 11.00 до 12.00 прямую линию по телефону 2 56 31 проведёт Михаил Метельский, заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по жилищным вопросам и благоустройству. Тема: «Эксплуатация и ремонт жилищного фонда».

26 января, вторник

С 11.00 до 12.00 прямую линию по телефону 5 80 94 проведёт Николай Воронько, директор КУП «Слуцкое ЖКХ». Тема: «Работа предприятия и подразделений».

28 января, четверг

С 11.00 до 12.00 прямую линию по телефону 6 81 19 проведёт Наталья Лях, заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по экономике. Тема: «Оплата жилищно-коммунальных услуг».

ВАЖНО. В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учёбы). Анонимные обращения не рассматриваются.