Обновление товара в магазине «Планета». Цены низкие

В магазине «Планета» большой выбор женской, мужской и детской одежды и обуви.

Куртки, ветровки, сарафаны, платья, юбки, шорты, туники, майки, блузы, рубашки, джинсы, штаны, легинсы, спортивная одежда, нижнее бельё, сорочки, кардиганы, халаты и многое другое.

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Отдел обуви: кроссовки, ботинки, кеды, туфли, босоножки.

Отдел галантереи, а так же большой отдел с игрушками.





















Магазин «Планета» находится по адресу: улица 14-ти Партизан, дом 14/17 (напротив ТЦ «Радуга»)

ООО «ФактТорг» УНП 693 153 809