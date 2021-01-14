«Коляды прошли успешно!». Подборка фото и видео из Instagram случчан

«Кур'ер» сделал подборку фотографий и видео, которые жители Слуцка и района сами выложили в Instagram.
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Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram