«Коляды прошли успешно!». Подборка фото и видео из Instagram случчан

Отдел новостей
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«Кур'ер» сделал подборку фотографий и видео, которые жители Слуцка и района сами выложили в Instagram.

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Публикация от Юленька (@iulenka9192)

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Публикация от Катерина Кузьмина (@katerina4220)

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Публикация от Катерина Кузьмина (@katerina4220)

 

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Публикация от Полина Литвинович (@p.litvinovich)

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Публикация от @gordeytypik_2015

 

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Публикация от Анна Волкова (@annavolkova_sladkaykrasotka)

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Публикация от саня (@sania4455)

 

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Публикация от Ирина Александровна (@akulovichirina)

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Публикация от Анастасия (@tsagoiko_a)

 

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Публикация от ДЦРР "Золотой ключик" (@zolotoy_klyuchik_slutsk)

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Публикация от Ольга (@olga_khadarovich)

 

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Публикация от Черковская Наталья (@cherkovskaia_natalia)

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Публикация от Юля Кулина (@y_kulina87)

 

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Публикация от enigmaunoffending (@swetkaakimowa_kowalenko)