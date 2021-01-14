В Беларуси изменят закон о здравоохранении. А ещё в него добавят две главы

В Беларуси могут кардинально обновить закон о здравоохранении. Об этом заявил Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси, на совещании во Дворце Независимости в четверг, 14 января.
Sputnik пишет, что обновлённое законодательство о здравоохранении заложит правовые основы совершенствования системы на ближайшие 7−9 лет.
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Изменения затронут половину статей в профильном законодательстве, добавятся две новые главы. «Фактически перед нами сейчас будет совершенно новый закон о здравоохранении», — заявил Дмитрий Пиневич.
Среди планируемых изменений предполагается
- введение экспертизы качества медицинской помощи и клинико-экономической экспертизы, которая позволит выявлять наиболее выгодные и безопасные технологии лечения.
- Также благодаря новому законодательству пациенты, попадающие в дневной стационар, смогут получать бесплатные медицинские препараты. Как сообщил Пиневич, их закупка будет осуществляться из бюджетных средств.