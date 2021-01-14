«Вцепитесь в неё зубами и сосите!» Чисто слуцкий гороскоп: что странного обещают звёзды в 2021 году

Гороскоп-2021

♦ Овен. Когда вы будете спотыкаться в жизненных обстоятельствах, ваши глаза будут светиться, а шаги будут пружинистыми. Вы будете чесаться в самые неподходящие моменты. Да, это так плохо, как вы думаете. Зато вам всегда будет приятно. Неудачи у вас обязательно будут, но вы не будете ими подавлены, потому что вы — звезда собственного фильма с хорошим бюджетом и счастливым концом (или окончанием).

♦ Телец. В этом году вы поймёте, что птица в клетке не столько поёт, сколько отчаянно умоляет прекратить её существование. Эта птица в клетке — ваши неоправданные ожидания. Пора избавиться от них и сформулировать для себя новые ожидания и цели — они сбудутся, но только если вы перестаньте прикасаться к себе слишком часто. Если вы счастливы, всегда хлопайте в ладоши. При этом неважно, что о вас подумают другие. Они и так думают только о себе, а не о том, какой вы идиот.

♦ Близнецы. В этом году вам придётся поискать, как получать удовольствие альтернативными способами. Потому что простых удовольствий вам будет мало. Носите кроссовки. Регулярно очищайте историю вашего браузера. Идите к цели сколько хотите, но вы не добьётесь своего. Это всё хорошее добьётся вас. Как только судьба увидит вашу истерику, у вас будет космический тайм-аут, наслаждение бесплатным мороженым и поездки на единорогах.

♦ Рак. Ваши захватывающие планы уже утомили планеты и созвездия. Пора спуститься на землю и просто наслаждаться чем угодно — хоть диваном, хоть сериалом — и не винить себя, что не отдохнул как дебилы из инстаграма. Если у вас будут неудачные дела, то всё, чего вам будет не хватать, — это здравомыслия, которого на самом деле не было с самого начала. Так что нет повода печалиться. У вас наконец-то появится шанс показать миру, из чего вы сделаны! И даже если окажется, что вы сделаны из чипсов, все оценят, какие вы вкусные и как умеете хрустеть.

♦ Лев. Ваш ждёт большой успех и забавный провал. Немедленно подчинитесь взяточничеству и коррупции. Ешьте больше, но глотайте меньше. Хорошая внешность и очаровательная личность могут продвинуть вас далеко в жизни, но сильно не радуйтесь. Да, судьба будет вам делать подсказки, что делать, но с сильным непонятным акцентом.

♦ Дева. Год у вас будет таким: в одну минуту вы встаёте, в следующую вы падаете, в следующую вы выносите себе мозг философскими размышлениями или другим — идиотскими, но правильными вопросами. А потом что-то бешено делаете, а очнувшись, обнаруживаете себя на диване. Реклама В этом году незнакомцев и неприятных вам людей отгоняйте криком. Чем монотоннее и громче он будет, тем лучше. Новые чувства и ощущения в этом году будут запутанными.

♦ Весы. Ваши опасения-2021 основаны на паранойе. Всё будет лучше, чем вы думаете, но осторожно — чихание чуть не искалечит вас. Вы — звезда первой величины, попавшая в какой-то дешёвый сериал с 365-сериями. Но какая разница, если ваша роль приносит вам удовольствие, а иногда и деньги. Если вы в этом году не можете проглотить свою удачу, просто вцепитесь в неё зубами и сосите!!! Потому что голодным в этом году вам быть нельзя.

♦ Скорпион. Три слова: научитесь считать. Вы будете напористы и властны. Вы будете более склонны расслабляться почти до состояния комы. Когда вы будете хотеть на время погрузиться в себя, ваш внутренний ребёнок будет утраивать бардак в комнате вашего Я. Перестаньте забивать себе голову воображаемым и для разнообразия поищите ответы на улице. В любом случае вы будете встречать интересных людей, за которых вам не придётся платить или расплачиваться!

♦ Стрелец. Нет ничего лучше безудержной лени. В 2021-м вам будет легко быть тем, кем вы хотите быть, но предстоит понять, что вы не золотая рыбка и сесть на два места сразу у вас не получится. То, что вы раньше называли «жизненными неудачами», теперь будет известно вам как «моменты обучения». Зато вам будет легко регулировать своё дыхание и подбирать одежду в шкафу по цвету.

♦ Козерог. В 2021 году ваша лучшая сторона личности будет проявляться во всей красе, и неважно, что это будет непристойно. Это тоже оценят. Точка A — это то место, где вы находитесь, а точка Б — это то место, где вы хотите быть. Но между ними будет путь, который выглядит так, будто его нарисовала пьяная ласточка, гоняющаяся за комарами. Сделайте первый шаг, потом второй, а там настанет время третьего!

♦ Водолей. Как бы сильно вы ни хотели зажечь что-то или сломать какие-то дорогие предметы, НЕ НАДО! Хотя в конечном итоге случайно сделаете и то, и другое. Ведь вы слишком долго держали свои проблемы в себе. Но хватит — распахните одежды, почешитесь мощно и с удовольствием, побудьте плохим хотя бы полчаса в день. Но как только всё закончится, вы вернётесь к своему нормальному состоянию — ушибленной радости от хорошо складывающейся жизни.