Большое обновление товара в магазине «Дёшево&Сердито»

В магазине «Дёшево&Сердито» можно найти одежду и обувь для всей семьи. Огромный размерный ряд.

Большой выбор спортивной и верхней одежды. Также вы можете приобрести товары для дома: коврики для ванной, скатерти, полотенца, постельное бельё, подушки и одеяла.

А самое главное, что весь товар по доступным ценам! Приходи и убедись сам!

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Адрес: ТЦ «Маяк», 2-й этаж, вход справа от «Евроопта» (г.Слуцк, ул. П. Коммуны, 2/1)

Режим работы: с 9.00 до 20.00 без обеда и выходных.

ИП Воскобойник Т.Э. УНП 692 054 698