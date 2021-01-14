Ищем дом и заботливых хозяев. Люди, отзовитесь

Если вдруг вы давно хотите себе домашнего питомца, то вот эти животные (читайте ниже) давно хотят себе добрых и ответственных хозяев.

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Рыжуля. Этой собаке очень-очень нужен дом! Передержка заканчивается! Если вам или вашим знакомым нужен друг — звоните. Возраст — 2 года, стерилизована, обработана от паразитов. Здоровая, дружелюбная, неагрессивная, умная. Доставка по договорённости. Телефон: (8 029) 184 81 61.

Барни. Этот пёс в поисках дома. Ему около двух лет. Барни — красивый, умный пёс, но застенчивый. Нужен добрый, любящий человек, который поможет ему раскрыться. Обработан от паразитов, привит. Подарите ему крышу над головой и обретёте верного друга! Телефон: (8 029) 184 81 61.

Собака ищет дом! Возраст — 2 года, стерилизованная. Телефон: (8 029) 184 81 61.