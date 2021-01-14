За достижение высоких показателей в развитии образования. Слуцкая школа № 11 в пятый раз стала лучшей

31 декабря были подведены итоги районного конкурса «За достижение высоких показателей в развитии образования» на лучшую организацию работы учреждений образования по итогам 2020 года. Такую информацию у себя на сайте разместила СШ № 11.

По итогам конкурса победителем районного конкурса среди учреждений образования Слуцкого района в номинации «Лучшее учреждение общего среднего образования, расположенное в городской местности» признана средняя школа № 11.

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Школа уже в пятый раз стала лучшим учреждением общего среднего образования, расположенным в городской местности.