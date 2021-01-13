«Тоска, товарищи бизнесмены, продавцы и маркетологи, от вашей работы». Как жительница Слуцка прошла по бутикам города

В праздничные дни посетила торговый центр в Слуцке. Хотела купить себе обновку. Зашла в один отдел. Я на тот момент была единственным покупателем. Юная продавщица отреагировала на моё появление только после сверхвежливой просьбы помочь выбрать джинсы. Помогла. Я их купила.

Но меня как человека, изучившего маркетинг, поразило неумение продавца предложить товар и вести ненавязчиво потенциального покупателя к приобретению. Тоже повторилось и в других бутиках этого ТЦ.

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Картина почти везде одна: юные продавщицы смотрят в телефоны. Только в отделе бижутерии девушка сама поздоровалась и спросила: «Может быть, что-то подсказать?». Благодаря ей выбрала брошь в виде совы. Продавцу я так и сказала: «Если бы вы не обратились ко мне, я бы ушла без этой совушки».

От посещения торгового центра, в котором бываю крайне редко, осталось двойственное впечатление. С одной стороны — красота, сверкающие витрины. С другой — неграмотный маркетинг, безразличие к покупателю.

Можно же работать по-другому: устраивать показы, приглашать, например, нестандартных моделей. Но владельцы магазинов не знают или не хотят знать, какие тенденции сейчас набирают оборот в мире. Да что в мире… Спросите, как работают магазины одежды в Минске, Гомеле. Как приглашают моделей 50+. Ведь большинство людей на улицах Слуцка совсем не модельной внешности. В инстаграм они не заглядывают. Да и зачем туда заглядывать? Там тоже одна и та же модель демонстрирует весь ассортимент.

Тоска, товарищи бизнесмены, продавцы и маркетологи одежды и обуви, от вашей работы. Я не удержалась и сказала об этом юным продавщицам. У них, вероятно, прочно вбит в голову стереотип, что только богато одетые и стильные длинноногие молодки могут покупать товар в их магазинах.

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