Светлана Тихановская прокомментировала суд над слуцким блогером Неронским. И потребовала внести Андрея Янчевского в санкционный список

В своём телеграм-канале Светлана Тихановская прокомментировала первый день суда над Владимиром Неронским, автором YouTube-канала «Слуцк для жизни», и заявила, что передаёт имена участников процесса для внесения их в санкционные списки.

«Сегодня (12 января. — Прим. ред.) начался „суд“ над автором YouTube-канала „Слуцк для жизни“ Владимиром Неронским. Владимир рассказал судье, что в его ИВС нет отопления, а он бреется догола, чтобы не кусали вши. Три дня он находился в карцере с клопами на Окрестина. Больше восьми месяцев его удерживали за решёткой, чтобы сегодня (12 января. — Прим. ред.) обвинить в оскорблении чиновника и нарушении общественного порядка. Речь о той самой встрече в Гродно, на которой задержали Сергея Тихановского. К тому моменту Неронский был в тюрьме уже три недели, но это не волнует тех, кто будет выносить приговор», — пишет Светлана.

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«Все эти месяцы в Беларуси избивают мирных людей, унижают человеческое достоинство белорусов, но человеку, который поддержал моего мужа, грозит несколько лет в тюрьме.

Но в новой Беларуси невозможно называть невинных людей преступниками, а преступников — судьями и прокурорами. Поэтому сегодня (12 января. — Прим. ред.) я передаю имена тех, кто ведёт этот процесс, на внесение в санкционные списки. Это «потерпевший» председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский, «судья» Александр Рыбаков, «прокурор» Александр Левкович. Каждый, кто незаконно лишает других людей свободы и ведёт политические дела, попадёт в Единую Книгу Регистрации Преступлений и понесёт ответственность.

В новой Беларуси политзаключённые будут реабилитированы и получат компенсации за счёт тех, кто их задерживал, обвинял и судил. Так было в демократических странах, избавившихся от своего преступного режима. Владимир Неронский и все, кто сегодня страдает за свои убеждения, это герои новой Беларуси, и относиться к ним мы будем соответственно".

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