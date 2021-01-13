Суд над слуцким блогером Владимиром Неронским продолжается. Второй день судебного процесса (онлайн)

В среду, 13 января, продолжился судебный процесс над Владимиром Неронским, автором YouTube-канала «Слуцк для жизни». Лишённый регистрации правозащитный центр «Весна» продолжает следить за ходом этого дела и ведёт онлайн из зала суда.

РАНЕЕ. 12 января прошло первое заседание первого суда по «делу Тихановского». Что на нём происходило, что говорили обвиняемый и потерпевший, мы писали ранее.

Напомним, Владимира Неронского судят по двум статьям УК РБ: ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них) и 369 (Оскорбление государственного служащего). Блогера обвиняют в организации незаконных массовых мероприятий по всей Беларуси, а так же в публичном оскорблении Андрея Янчевского, председателя Слуцкого райисполкома, в видеоролике на его YouTube-канале. Дело рассматривает председатель Логойского районного суда Александр Рыбаков.

До суда Владимир Неронский содержался в следственном изоляторе № 8 города Жодино, затем, 6 января, его поместили в изолятор временного содержания Логойского РОВД. В первый день суда обвиняемый заявил, что в его камере нет отопления, кормят раз в день и нет туалета — только ведро.

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Согласно обвинительному заключению, вина Неронского подтверждается показаниями обвиняемого, потерпевшего, видеороликами YouTube-канала «Слуцк для жизни», письменными материалами дела. Допрос свидетелей в суде не объявлялся. В первый день судебного заседания был допрошен Владимир Неронский, потерпевший — Андрей Янчевский — председатель Слуцкого райисполкома, а так же начали изучать письменные материалы дела.

На второй день суда продолжается оглашение материалов уголовного дела в отношении блогера из Слуцка Владимира Неронского. Прокурор Александр Левкович продолжает зачитывать монологи Владимира Неронского и разговоры с другими людьми из его видеороликов. Суд оглашает материалы лингвистической экспертизы видео блогера. Когда прокурор собирался огласить результаты психиатрической экспертизы, судья Александр Рыбаков спросил у Неронского, согласен ли он на оглашение этого в суде. Неронский ответил утвердительно:

«Пусть все знают, как работает эта система. Когда меня отправили в Новинки на три недели, то сказали, что меня нужно где-то спрятать до выборов».

Судебный процесс продолжается. Информация обновляется. (Обновлено в 11:45)

В ТЕМУ. «Неконструктивно критиковал работу, власть в целом и оскорблял меня». Председатель Слуцкого райисполкома о суде над Неронским

КОНТЕКСТ. Владимира Неронского задержали 6 мая 2020 года под Минском, когда он и его соратники возвращались из Могилёва, где накануне устроили встречу с читателями YouTube-канала «Страна для жизни». В Могилёвской милиции её назвали «массовым несанкционированным мероприятием», и 8 мая Октябрьский районный суд Могилёвской области приговорил Неронского по ст. 23.34 КоАП: 10 суток административного ареста. После этого его не отпустили. Когда и где прошли судебные процессы над ним, неизвестно, в результате чего он получил ещё одни «сутки».

16 мая стало известно, что Неронский уже отбывает очередные 5 суток по ст. 23.34 КоАП в Марьиной Горке. Затем стало известно, что его перевели в Слуцк, где он отбывал очередной административный арест. 12 июня его перевели в Минск, а 17 июня стало известно, что Владимир Неронский помещён в СИЗО № 1 по ул. Володарского в Минске в рамках уголовного «Тихановского дела». Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РБ: ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) — по делу о предвыборном пикете 29 мая в Гродно; ст. 369 (Оскорбление чиновника) — за оскорбление председателя Слуцкого райисполкома в его видеоролике на канале YouTube.

18 августа стало известно, что Владимира Неронского перевели в следственный изолятор Жодино. Суд назначен в Логойском районном суде Минской области.