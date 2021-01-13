«Неконструктивно критиковал работу, власть в целом и оскорблял меня». Председатель Слуцкого райисполкома о суде над Неронским

Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, принял участие в заседании суда Логойского района по делу блогера Владимира Неронского. «Слуцкий край» связался с главой района и попросил прокомментировать это.

— Действительно, 12 января я был в суде в качестве потерпевшего, где разбиралось дело, касающееся меня по статье 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь (оскорбление представителя власти). В начале прошлого года житель Слуцка Владимир Неронский создал много роликов, в которых неконструктивно критиковал работу, власть в целом и оскорблял меня. Всё это очень неприятно, поэтому было принято решение привлечь человека к ответственности. Я написал заявление в милицию по факту проверки его неправомерных действий. Во время судебного заседания, когда допрашивали Неронского, он сказал, что признаёт свою вину по этому делу и просит прощения, что был неправ и жаль, что так получилось. В конце прошлого года ко мне на приём приходила мать Владимира Неронского Анна Ивановна. Она просила пожалеть его, что у него плохое здоровье, несовершеннолетние дети, и не заявлять никаких исков, потому что у него и так много долгов. Я ей обещал, что если он осознает свою вину и извинится, заявлять иски не буду. Так и вышло в суде. Когда мне дали слово, я сказал, что коль уж человек признаёт свою вину и достаточно долгое время находится в сизо (по другим статьям) — было время подумать над своим поведением, я не стал просить ему максимального наказания и заявлять иски.

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— Андрей Владиславович, какой вывод можно сделать?

— Всё очень просто: каждый человек имеет право отстаивать свои честь и достоинство независимо от занимаемой должности. Каждый в ответе за свои поступки. Прежде, чем что-то делать, надо подумать о последствиях.

РАНЕЕ. Первый суд по «делу Тихановского». Судят слуцкого блогера Владимира Неронского, потерпевший — Андрей Янчевский