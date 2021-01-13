Случчанка Ирина Яцук победила в международном конкурсе педагогического мастерства

Стали известны результаты международного конкурса педагогического мастерства «Учительская онлайн-лаборатория Рыбаков Фонда».

В конкурсе приняли участие 2305 учителей школ, педагогов, родителей, студентов педагогических вузов из России, Беларуси, Казахстана и Украины. Было создано 1726 онлайн-уроков по школьной программе. 714 уроков отобрали в Библиотеку материалов CORE.

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В номинации «Лучший урок по программе Беларусь» победу одержала Ирина Яцук, заместитель директора по основной деятельности ГУО «Ленинский УПК ясли-сад — средняя школа» Слуцкого района, которая создала интерактивный урок — «Моей земли пленительные краски».

Результаты конкурса опубликованы на сайте «Рыбаков Фонд».

