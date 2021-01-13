В ночь с 13 на 14 января официально закончатся новогодние праздники: 2021 год войдёт в ваш дом по старому стилю. Как встречать его правильно и без оглядки на прошлое?

Старый Новый год издавна считали тем же Новым годом, только по старому календарю. Это время особенно почитают в тех странах, где верующие не отходят от привычного летоисчисления. Поговаривают, что этот день несёт особенный, тайный смысл. Старый Новый год наполнен приметами, которые помогают заглянуть в неизведанное будущее и даже привлечь богатство в дом.

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О том, что можно, а чего нельзя делать в это время, как привлечь счастье и везение на целый год, пишет Sputnik.

Что можно делать в Старый Новый год

Готовить щедрую кутью, блюда из свинины, а также пироги, булочки и блины. Но основное правило праздничного стола — изобилие;

Собираться в тёплом семейном кругу и звать самых близких друзей за праздничный стол;

Просить прощения друг у друга за прошлые поступки и слова, а также прощать старые обиды;

Гадать и загадывать самые заветные и смелые желания.

Что нельзя делать в Старый Новый год