В ночь с 13 на 14 января официально закончатся новогодние праздники: 2021 год войдёт в ваш дом по старому стилю. Как встречать его правильно и без оглядки на прошлое?
Старый Новый год издавна считали тем же Новым годом, только по старому календарю. Это время особенно почитают в тех странах, где верующие не отходят от привычного летоисчисления. Поговаривают, что этот день несёт особенный, тайный смысл. Старый Новый год наполнен приметами, которые помогают заглянуть в неизведанное будущее и даже привлечь богатство в дом.
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О том, что можно, а чего нельзя делать в это время, как привлечь счастье и везение на целый год, пишет Sputnik.
Что можно делать в Старый Новый год
- Готовить щедрую кутью, блюда из свинины, а также пироги, булочки и блины. Но основное правило праздничного стола — изобилие;
- Собираться в тёплом семейном кругу и звать самых близких друзей за праздничный стол;
- Просить прощения друг у друга за прошлые поступки и слова, а также прощать старые обиды;
- Гадать и загадывать самые заветные и смелые желания.
Что нельзя делать в Старый Новый год
- Не стоит одалживать деньги и самому давать в долг. Это может пошатнуть финансовое положение в 2021 году;
- Не стоит припоминать былые обиды или обижаться на слова или поступки других людей;
- Избегайте «лёгких» денег и не ввязывайтесь в любые авантюры, связанные с финансами;
- Не стоит произносить слово «тринадцать», а также вести счёт до этого числа. Предки верили, что таким образом можно призвать злых духов и чертей;
- Не выносите мусор в ночь с 13 на 14. Вы можете нечаянно избавиться от своей удачи.