Чучела в милицейской форме повесил на остановках, а гроб поставил в поле. В Мостах задержали протестующего с фантазией

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Мостовского района. 38-летнего мужчину подозревают в хулиганстве. Подробности сообщила пресс-служба МВД.

Согласно материалам дела, обвиняемый в августе прошлого года разместил в одном из телеграм-чатов «неприличный, унижающий честь и достоинство комментарий» под фотографией председателя Мостовского райисполкома.

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В сентябре-октябре он провёл целую серию акций, которые, по мнению прокуратуры, «отличались по своему содержанию исключительным цинизмом».

В пригороде райцентра мужчина повесил чучела в милицейской форме на остановках общественного транспорта, установил гроб с циничными надписями, а также наносил бело-красно-белые линии на дороге возле деревень Савинка, Заполье и агрогородка Дубно Мостовского района.

Милицейская форма, которую мужчина использовал для изготовления пугал, оказалась настоящей. Он её взял у знакомого, чей родственник ранее служил в милиции.

Задержанный признался, что являлся активным участником телеграм-каналов, чатов Мостовского района. Там же призывал людей к несанкционированным митингам. Получил штраф, а после этого начал «партизанить», выражая свою гражданскую позицию против действующей власти. 29 сентября и 30 октября он развесил чучела из формы милиционеров на остановках. Такое же чучело задекорировал вместе с настоящим гробом.

«О содеянном сожалею», — сказал мужчина.