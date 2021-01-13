Нескольким студентам, задержанным в ноябре, продлили срок нахождения под стражей

Студентам, которых задержали 12 ноября, продлили срок заключения под стражей. Всем им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). 2-месячный срок пребывания под стражей, который им определили ранее, истёк во вторник, 12 января.

Илье Трахтенбергу и Глебу Фицнеру срок нахождения под стражей продлили на месяц — до 12 февраля 2021. Анастасии Булыбенко — на два месяца, по информации «Студэнцкай ініцыятыўнай групы».

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Остальным срок под стражей продлили также, однако родственники пока не знают на сколько. Ожидается, что это станет известно 13 января.

Напомним, 12 ноября стало известно о задержании девяти студентов белорусских вузов. Также была задержана Алана Гебремариам, выпускница БГМУ, член Координационного совета и представитель Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов.

Имена девяти задержанных студентов:

Мария Каленик. Студентка БГАИ, сестра художницы Ульяны Невзоровой (помните, это она выходила в метро с плакатом, который «может стать причиной задержания»?)

Студентка БГАИ, сестра художницы Ульяны Невзоровой (помните, это она выходила в метро с плакатом, который «может стать причиной задержания»?) Ксения Сыромолот. Cтудентка БГУ и пресс-секретарь «Задзіночання беларускіх студэнтаў».

Cтудентка БГУ и пресс-секретарь «Задзіночання беларускіх студэнтаў». Кася Будько. Студентка БГПУ, сторонница «Задзіночання беларускіх студэнтаў».

Студентка БГПУ, сторонница «Задзіночання беларускіх студэнтаў». Яна Оробейко. Студентка БГПУ, сторонница «Задзіночання беларускіх студэнтаў».

Студентка БГПУ, сторонница «Задзіночання беларускіх студэнтаў». Егор Канецкий. Студент БГУ и активист «Задзіночання беларускіх студэнтаў»

Студент БГУ и активист «Задзіночання беларускіх студэнтаў» Глеб Фицнер. Студент МГЛУ.

Студент МГЛУ. Илья Трахтенберг. Отчисленный студент БГУ и игрок «Что? Где? Когда?».

Отчисленный студент БГУ и игрок «Что? Где? Когда?». Виктория Гранковская. Отчисленная студентка БНТУ. Она сирота, мы тоже писали о ней и её сентябрьском задержании. Тогда девушку судили по ст. 23.34 КоАП РБ, она отбыла наказание — 7 суток ареста.

Отчисленная студентка БНТУ. Она сирота, мы тоже писали о ней и её сентябрьском задержании. Тогда девушку судили по ст. 23.34 КоАП РБ, она отбыла наказание — 7 суток ареста. Анастасия Булыбенко. Отчисленная студентка БНТУ.

Кроме этого, в тот же день была задержана Ольга Филатченкова, преподавательница БГУИР. Ей также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на трёхлетний срок.