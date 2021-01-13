В дома шли с козой, настоящей лошадью и звездой… Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет (фото)

Традиционно 13 января празднуют не только Старый Новый год, но и Коляду, или Щедрец. «Кур'ер» вспомнил, в каких костюмах и с какими традициями колядовали случчане в разные годы.



2004 год

2006 год

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2008 год

2009 год

На Щедрец случчане одевались в колядные костюмы — Козы, Зайчика, Цыганки, Медведя, Бабы Сымонихи. Судя по отзывам наших читателей, всё складывалось в полном соответствии с представлениями о том, как должен проходить колядный вечер. Так, например, в 3-м подъезде по улице Зелёная, 5 колядовщиков встречали «по полной программе» и народ отмечал Старый Новый год до полуночи.

2011 год

Пенсионеры Павел Петрович и Михаил Михайлович каждый колядный вечер ходили по деревне Лучники с колядной звездой. Свой поход они начинали на улице Старые Лучники, которую жители деревни называют также Америка. Затем обходили другие улицы.

В Лучниках соблюдалась очерёдность посещения: сначала в дома шли люди с «козой», за ними — с лошадью. Настоящей. А уже заключительный штрих — колядовщики со звездой.

2012 год

Традиционно в этот день колядовщики ходили по домам и квартирам случчан, поздравляли их со Старым Новым годом, желали всего самого лучшего, пели песни, танцевали или просто читали стихи. В ответ их угощали сладостями, давали деньги, спиртное, в некоторых случаях приглашали к праздничному столу.

2013 год

2014 год

Традиционно едва ли не сотни детей и подростков, а также взрослых случчан, облачившись в различные наряды и вооружившись праздничными атрибутами, ходили по домам, квартирам и поздравляли хозяев со Старым Новым годом, Колядами.

2015 год

Щедрый вечер в этом году проходил традиционно. Из первых впечатлений и наблюдений — набор песен и колядных стихотворений в 2015 году был гораздо больше. «Калядзiн-калядзiн, я ў бацькi адзiн» практически не встречался. Юные случчане творчески подходили и к костюмам.

2017 год

2018 год

2019 год