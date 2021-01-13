В дома шли с козой, настоящей лошадью и звездой… Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет (фото)

Отдел новостей
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Традиционно 13 января празднуют не только Старый Новый год, но и Коляду, или Щедрец. «Кур'ер» вспомнил, в каких костюмах и с какими традициями колядовали случчане в разные годы.


2004 год

Как «колядовали» жители Слуцка последние 17 лет. Фото
Фотографии из архива «Кур'ера»
Как «колядовали» жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как «колядовали» жители Слуцка последние 17 лет. Фото

2006 год

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

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Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

2008 год

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

2009 год

На Щедрец случчане одевались в колядные костюмы — Козы, Зайчика, Цыганки, Медведя, Бабы Сымонихи. Судя по отзывам наших читателей, всё складывалось в полном соответствии с представлениями о том, как должен проходить колядный вечер. Так, например, в 3-м подъезде по улице Зелёная, 5 колядовщиков встречали «по полной программе» и народ отмечал Старый Новый год до полуночи.

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

2011 год

Пенсионеры Павел Петрович и Михаил Михайлович каждый колядный вечер ходили по деревне Лучники с колядной звездой. Свой поход они начинали на улице Старые Лучники, которую жители деревни называют также Америка. Затем обходили другие улицы.

В Лучниках соблюдалась очерёдность посещения: сначала в дома шли люди с «козой», за ними — с лошадью. Настоящей. А уже заключительный штрих — колядовщики со звездой.

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

2012 год

Традиционно в этот день колядовщики ходили по домам и квартирам случчан, поздравляли их со Старым Новым годом, желали всего самого лучшего, пели песни, танцевали или просто читали стихи. В ответ их угощали сладостями, давали деньги, спиртное, в некоторых случаях приглашали к праздничному столу.

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

2013 год

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

2014 год

Традиционно едва ли не сотни детей и подростков, а также взрослых случчан, облачившись в различные наряды и вооружившись праздничными атрибутами, ходили по домам, квартирам и поздравляли хозяев со Старым Новым годом, Колядами.

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

2015 год

Щедрый вечер в этом году проходил традиционно. Из первых впечатлений и наблюдений — набор песен и колядных стихотворений в 2015 году был гораздо больше. «Калядзiн-калядзiн, я ў бацькi адзiн» практически не встречался. Юные случчане творчески подходили и к костюмам.

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

2017 год

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

2018 год

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

2019 год

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото

Как колядовали жители Слуцка последние 17 лет. Фото