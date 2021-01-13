Фотографии и истории знакомства двух слуцких пар.

Андрей и Кристина Кривошей

Молодожёны познакомились два года назад: на новогодний корпоратив сотрудников Молодёжного центра, где работала Кристина, был приглашён Андрей.

Для предложения Андрей выбрал день рождения своей девушки и пригласил её в один из ресторанов Минска. В завершение вечера они поднялись на панорамную площадку на крыше ресторана, Андрей спросил: «Будешь моей женой?». «Я уже была уставшая, не ожидала такого поворота событий. Но я на весь Минск ответила: «Да!» — рассказывает Кристина.

Реклама

Медовый месяц молодые супруги мечтают провести в Нидерландах. Если пандемия не помешает, то так и будет.

Владислав и Диана Емельянчик

Молодые люди познакомились три года назад, когда поступили в Белорусский государственный пединститут на исторический факультет. С этого времени будущие супруги начали общаться, дружить, а потом и встречаться.

Создать семью они решили вместе, без официально-романтичных предложений. Они подали заявление в ЗАГС и сообщили о своём решении родным и друзьям.

Медовый месяц молодая семья планирует провести в Украине в Железном порту.

В ТЕМУ. «Взаимные лайки и случайные встречи». Молодожёны-2020 Слуцка: цифры, факты и истории знакомств