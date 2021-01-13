В Беларуси ужесточили наказание для нетрезвых водителей

В Беларуси ужесточили наказание за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее смерть. Также увеличили срок лишения прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Соответствующий закон 13 января официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, тем водителям, которые в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков попали в ДТП, в результате которого погиб человек, будет грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

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Если водитель дважды в течение года попался за рулём нетрезвым, ему грозит уголовная ответственность от 5 до 8 лет. При этом инспекторы не будут наказывать за мелкие ДТП и забытые документы.

Эти нормы вступят в силу через три месяца после официального опубликования закона.