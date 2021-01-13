«Многие мужики охренели». Случчанки рассказали, кто и какие обязанности выполняет в их семьях

Во вторник, 12 января, в Instagram женского проекта Lampa прошёл опрос на тему распределения домашних обязанностей. Авторы проекта поинтересовались у случчанок, кто и какие обязанности выполняет в их семьях. В опросе участвовали около 170 девушек.
Вопросы касались уборки дома, готовки, мытья посуды, походов в магазин, воспитания детей. Большинство участниц ответили, что в их семье обязанности разделены поровну — за этот пункт проголосовали от 93 до 128 девушек. От 19 до 61 случчанки считают, что все перечисленные обязанности лежат на плечах жены, а от 3 до 29 — мужа.
Разделение домашних обязанностей в семье. Рассказывают случчанки
- «Всё делаем вместе. Есть то, что у меня получается лучше, и это делаю я».
- «Обязанности должны распределяться на двоих, но ни в коем случае не падать на плечи одного партнёра».
- «Мусор выносит только мужчина».
- «У мужа и жены есть две руки и две ноги. Поэтому поровну».
- «Готовка, уборка, сложить всё по полочкам — мои обязанности. Ремонт, оплата коммунальных услуг — его обязанности».
- «Вообще не заморачиваемся, кто что делает. Сегодня — я, завтра — муж».
- «Многие мужики охренели с понятием «Ты — женщина. Ты обязана».
- «Мне в этом плане с мужем повезло. Делаем почти всё вместе».
- «Кто раньше с работы, тот и ужин готовит, и уроки с детьми делает. Жена — партнёр, а не мамочка».
- «Нужно быть одним целым и всегда всё делать вместе. Быть поддержкой друг друга».
- «У нас разные бюджеты, значит, по дому поровну. В этом нет ничего зазорного».
- «Я считаю, что не должно быть разделения обязанностей. Семья общая и обязанности общие. Главное — уважение».
- «Быт должен быть поровну. Женщины не рождаются с навыками домработницы».
- «Общие обязанности ещё больше сближают».
- «В опросе нет главного вопроса «Чья обязанность зарабатывать деньги?» Если работают оба, то обязанности надо делить между двумя людьми. Если же работает кто-то один, то другой делает работу по дому. Это справедливо».