«Многие мужики охренели». Случчанки рассказали, кто и какие обязанности выполняет в их семьях

Во вторник, 12 января, в Instagram женского проекта Lampa прошёл опрос на тему распределения домашних обязанностей. Авторы проекта поинтересовались у случчанок, кто и какие обязанности выполняет в их семьях. В опросе участвовали около 170 девушек.

Вопросы касались уборки дома, готовки, мытья посуды, походов в магазин, воспитания детей. Большинство участниц ответили, что в их семье обязанности разделены поровну — за этот пункт проголосовали от 93 до 128 девушек. От 19 до 61 случчанки считают, что все перечисленные обязанности лежат на плечах жены, а от 3 до 29 — мужа.

Разделение домашних обязанностей в семье. Рассказывают случчанки