Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 14 января. Обзор

Подпишись на «Кур'ер» на 6 месяцев — и получи нашу карту со скидками!
Карта «Кур'ера» — это возможность получить скидки от 5 до 20% на товары и услуги у трёх десятков местных предпринимателей!
«Кур'ер» — за крепкое здоровье своих читателей! Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку! Берегите себя и читайте «Кур'ер».
- Подписной индекс — 64 066. Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.
- Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).
Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:
- бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;
- бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 кв.см.);
- СКИДКИ: 10% - на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% - на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.
Творчасць з гумарам — і ніякага вірусаМногія зараз наракаюць, маўляў, цяжка знайсці добразычлівасць, адкрытасць і пазітыў у людзях. Магу паспрачацца і адправіць вас напрамкі да Вольгі Карлаўны Кавалеўскай, што жыве ў вёсцы Вынішчы. Там вы атрымаеце зарад энергіі, бадзёрасці, пазітыву і гумару, а яшчэ, калі пажадаеце, навучыцеся вельмі карыснаму рамяству.
О студенческой жизни в протестующем Минске
В 2020 году я поступила в университет и переехала из Слуцка в Минск. Когда попала в столичный вуз, то ожидала великое начало всего, как в учёбе, так и в жизни. Но, к сожалению, всё оказалось совсем не так из-за событий, которые происходят вокруг.
Реклама