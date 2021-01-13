Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 14 января. Обзор

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Творчасць з гумарам — і ніякага віруса

О студенческой жизни в протестующем Минске

Многія зараз наракаюць, маўляў, цяжка знайсці добразычлівасць, адкрытасць і пазітыў у людзях. Магу паспрачацца і адправіць вас напрамкі да Вольгі Карлаўны Кавалеўскай, што жыве ў вёсцы Вынішчы. Там вы атрымаеце зарад энергіі, бадзёрасці, пазітыву і гумару, а яшчэ, калі пажадаеце, навучыцеся вельмі карыснаму рамяству.

В 2020 году я поступила в университет и переехала из Слуцка в Минск. Когда попала в столичный вуз, то ожидала великое начало всего, как в учёбе, так и в жизни. Но, к сожалению, всё оказалось совсем не так из-за событий, которые происходят вокруг.

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Транспортный налог в вопросах и ответах

Собаки-инвалиды тоже хотят жить

Яўген Гучок: «Гэта адказ на ўсё, што пануе ў нас»

Детские изобретения, изменившие мир

С 1 января в Беларуси отменили госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Слуцкие водители бросились проходить техосмотр — до обеда 5 января на диагностической станции приняли около 40 автомобилей.Рита Лесковец живёт в деревне Гацук, что в 30 км от Слуцка. На её попечении — семь животных, некоторые из них могут передвигаться только на тележках, которые смастерили для них заботливые хозяева. Рита рассказала «Кур'еру», как эти особенные питомцы появились в её жизни и почему она не смогла остаться в стороне.Паэт, публіцыст, краязнавец Яўген Гучок адзначыў сваё 80-годдзе (нарадзіўся ў Слуцку 4 лістапада 1940 года). Беларускія аматары літаратуры якраз да юбілею паэта атрымалі магчымасць прачытаць дзве новыя яго кнігі, якія выпусціў Інстытут беларускай гісторыі і культуры.17 января во всём мире отмечается День детей-изобретателей. В отличие от взрослых, дети видят мир безграничным и полным возможностей. В то время, пока взрослые сомне­ваются, дети с лёгкостью пробуют. В нашей подборке 8 изобретений, придуманных детьми.