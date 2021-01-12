Когда в Слуцке начнут прививать российской вакциной от коронавируса. И кому она достанется в первую очередь

В нашу редакцию позвонила жительница Слуцка. Она рассказала, что на работе ей предлагали сделать прививку от коронавируса, но она отказалась. «Кур'ер» узнал, началась ли в нашем городе кампания по вакцинации против COVID-19.



Как пояснил «Кур'еру» Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, пока что в Слуцке прививочная кампания против коронавируса не началась, но она уже запланирована. Слуцкий ЦГиЭ и Слуцкая ЦРБ полностью подготовлены к вакцинации. Это касается транспортировки и холодильного оборудования.

На первом этапе планируется привить работников организаций здравоохранения, образования, учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых (отделение круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Огородники и Слуцкий специализированный дом ребёнка), санаториев.

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Вакцинация против коронавируса добровольная.

Напомним, что первую партию российской вакцины «Спутник V»в Беларусь в конце декабря 2020 года. Тогда Минздрав объявил о начале кампании по вакцинации.