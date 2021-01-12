Первый суд по «делу Тихановского». Судят слуцкого блогера Владимира Неронского, потерпевший - Андрей Янчевский

Во вторник, 12 января, в Логойском районном суде начался судебный процесс над политзаключённым Владимиром Неронским, автором YouTube-канала «Слуцк для жизни». Его судят по двум статьям УК РБ: ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них) и 369 (Оскорбление государственного служащего). Блогера обвиняют в организации незаконных массовых мероприятий по всей Беларуси. Это первый процесс по «делу Тихановского». Политзаключённого также обвиняют в публичном оскорблении председателя Слуцкого райисполкома в видеоролике на его YouTube-канале. Дело рассматривает председатель Логойского районного суда Александр Рыбаков. «Весна» наблюдает за процессом и ведёт онлайн из зала суда.

Что происходит в суде?

Дело Владимира Неронского рассматривает председатель Логойского районного суда Александр Рыбаков. Государственное обвинение поддерживает заместитель прокурора Логойского района Александр Ляукович. Потерпевший по делу по ст. 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти) председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский. Владимира Няронского доставили в суд из Жодинского следственного изолятора.

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На вопрос о доверии суда Неронский сказал: «Я благодарен Богу за то, что я объехал всю страну и приехал сюда».

«Вдохновлённый призывами Тихановского, Статкевича, Северинеца». В чём обвиняют блогера?

Согласно обвинительному заключению, Владимир Няронский, будучи активистом «Страны для жизни», вступил в сговор с Сергеем Тихановским с целью организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок в Гомеле, Мозыре, Бресте, Минске, Слуцке, Гродно и Могилёве. Средство совершения преступления — каналы на YouTube и в телеграмме «Страна для жизни». В обвинительном заключении говорится, что «вдохновлённый призывами Тихановского, Статкевича, Северинеца», он создал на YouTube канал «Слуцк для жизни». По версии следствия, 2 февраля он встретился с Тихановским, с которым он разделял роли виновника преступления.

Блогера обвиняют в администрации канала, в котором размещались видеоролики, содержащие «призывы к широкому кругу лиц принять участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с вопиющим неповиновением законным требованиям государственных чиновников или нарушением работы транспорта, предприятий или организаций». В этих видеороликах, согласно обвинительному заключению, пропагандировалась безнаказанность. Такие обращения следствие увидело в видеороликах Владимира Неронского «Дорога на Минск», «Все приезжайте в посёлок Дружный Евроопт», «Задержание Дружный ТЭЦ-5», которые собрали до 40 тысяч просмотров. Прокурор перечислил в обвинительном заключении все видеозаписи «Слуцка для жизни», даже уже удалённые.

Также в роликах Владимира Неронского увидели публичное оскорбление председателя Слуцкого райисполкома. Согласно обвинению, его слова в видеороликах (выражения «такой мэр не нужен», «лицемер» и др.) принесли моральные страдания, подорвали его авторитет как представителя местной исполнительной власти и всех местных властей.

Прокурор оглашал обвинения Владимира Няронского около 40 минут.

«Тихоновский тут ни при чём». Отношение политзаключённого к обвинениям

Согласно ч. 1 ст. 342 УК РБ Владимир Неронский признал себя виновным частично. Он сказал, что признаёт, что публиковал эти ролики, в которых очень эмоционально высказывался, но никакого сговора с Тихановским и другими людьми не было. Согласно ст. 369 УК, блогер полностью признал себя виновным, заявил, что готов публично извиниться.

«Планёрки в исполкоме начали с обсуждения моих видеороликов». Допрос политзаключённого

Владимира Неронского допросили в суде. Прокурор начал допрос с его отношений с Сергеем Тихановским, их знакомства, встреч.

«Я хочу отметить, что Тихановский мне не доверял. Кто-то сказал ему, что я из КГБ — „засланный казачок“. Я тогда очень удивился, что он так на меня реагирует. Поэтому он мне не доверял. Мы с ним так и не нашли общий язык. Я такой человек».

Неронский рассказал на суде, что встречался с Тихановским в конце декабря 2019 года. Когда он лежал в больнице, он смотрел клипы «Страны для жизни». Он увидел на YouTube, что Тихановский берёт интервью у человека с похожей ситуацией. Тихановский также спросил на видео, есть ли у него подписчики из Слуцка, чтобы они могли рассказать ему, что там происходит. Владимир Неронский в комментарии написал, что он из Слуцка и согласился помочь Тихановскому с фото предприятий. 2 февраля 2020 года они встретились. В прямом эфире в Слуцке они обсуждали ситуацию, предприятия, что они находятся в плохом состоянии.

«Но это не вина мэра, он уже унаследовал такое наследство», — говорит Неронский.

После этого Неронский решил освещать слуцкие проблемы, но не знал, как это делать. Владимир заявил суду, что не мог создать канал на YouTube, потому что плохо знал возможности компьютера и интернета. Тихановский создал для него канал на YouTube и отправил пароль, который позже Неронский изменил.

«Я сменил пароль по собственной инициативе. Когда меня обвинили в зарабатывании денег на моём канале в YouTube, я удалил все видео. Я был оскорблён. Я за справедливость». «Я хочу сказать, что много доброго самовольства за это время [ведения канала „Слуцк для жизни“). Приносил выгоду для Выгоды общества. Планёрки в исполкоме начинались с обсуждения моих видеороликов. Эффект был, действительно наводился порядок».

Владимир Неронский рассказал, что Сергей Тихановский критиковал его за столь жёсткий стиль ведения YouTube-канала, говорил, что нельзя так дерзко высказываться о властях. Неронский сказал, что сам решил, как и каким образом вести свой канал, он был независимый. По словам Неронского, он сам решил, что будет в его роликах, с Тихановским он не согласовывал их содержание.

«У нас с Тихановским были разные взгляды. Я очень дерзко говорил о власти, а Тихановский сказал, что нельзя так эмоционально высказываться. Это видно по моему первому прямому эфиру из Мозыря, где дети с ограниченными возможностями хотели забрать детский центр «Радуга «. Но, слава богу, его вернули детям, всё разрешилось. Я тогда плакал. Но Тихановский пару раз негативно отзывался о моих видео, что я слишком эмоциональный».

Владимир Неронский рассказал, что лично встречался с Тихановским 4−5 раз за всё время: прямой эфир в Слуцке, приезжал на суд поддержать Неронского в Слуцке, вместе ездили в Брест.

«Понимаете, у меня не могло быть никаких договоренностей, потому что Тихановский мне не доверял».

5 суток на свежем воздухе из 152 суток заключения

Владимир рассказал, что во время ведения канала ему угрожали тюрьмой сотрудники КГБ. Политзаключённый сказал, что у него очень болит спина, он продолжил отвечать на вопросы прокурора сидя. Потом Владимир заплакал и рассказал о своём заключении под стражей:

«Я хочу сказать вам [обращается к судье], чтобы вы понимали меня как человека. Два года назад я поверил в Бога. Я провёл 152 дня в тюрьме. 60 дней — в одиночке. 21 раз за всё время я сходил в душ. 12 этапов, 24 полных обыска, 5 дней на свежем воздухе. Прошло 50 судов, 90 заключённых. Жить в одной хате с головорезами и оставаться человеком… [Неронский плачет] За эти 152 дня я ни разу не пожалел, что попал в тюрьму. Прошу прощения у господина Янчевского, я действительно ошибался. Тюрьма человеку полезна, но через полгода человек привыкает к тюрьме и считает её своим вторым домом, а через полгода человек вообще забывает о свободе. тюрьмой меня пугать бесполезно, я не хочу, чтобы продолжались эти суды. Я не боюсь тюрьмы. Я просто хочу попросить прощения у своей семьи. В моём ИВС сейчас нет отопления. Мы бреемся догола, чтобы нас не укусили вши. Меня три дня держали в специальной хате на Окрестина, где меня ели клопы. Мы уже катимся в пропасть, так нельзя".

Судья остановил политзаключённого и велел ему по порядку ответить на вопросы прокурора. Владимир Неронский продолжил отвечать на вопросы.

«Не понимаю, почему все (сотрудники КГБ, следователи) думали, что я правая рука Тихановского. Они хотели из меня что-то выбить, но я ничего не знал».

Прокурор спросил Неронского, получал ли он денежное вознаграждение за размещение своих видеороликов на канале YouTube или деньги. Владимир сказал, что даже в поездках с Тихановским он сам себе кофе покупал. Прокурор также спросил его, знает ли он, получал ли Тихановский деньги от других людей, из-за границы. Няронский рассказал, что знал только о том, что Сергей Тихановский собирал деньги в прямом эфире на своей платформе YouTube.

Прокурор спросил, знает ли Неронский Статкевича и Северинца. Владимир рассказал, что однажды видел Северинца на презентации его книги, а Статкевича он даже не знал:

«Мы говорили с Северинцем о Боге. Меня не интересует эта политика-проституция. Мне было интересно, как он пришёл к Богу».

Судебный процесс продолжается. Информация обновляется.

КОНТЕКСТ. Владимира Неронского задержали 6 мая 2020 года под Минском, когда он и его соратники возвращались из Могилёва, где накануне устроили встречу с читателями YouTube-канала «Страна для жизни». В Могилёвской милиции её назвали «массовым несанкционированным мероприятием», и 8 мая Октябрьский районный суд Могилёвской области приговорил Неронского по ст. 23.34 КоАП: 10 суток административного ареста. После этого его не отпустили. Когда и где прошли судебные процессы над ним, неизвестно, в результате чего он получил ещё одни «сутки».

16 мая стало известно, что Неронский уже отбывает очередные 5 суток по ст. 23.34 КоАП в Марьиной Горке. Затем стало известно, что его перевели в Слуцк, где он отбывал очередной административный арест. 12 июня его перевели в Минск, а 17 июня стало известно, что Владимир Неронский помещён в СИЗО № 1 по ул. Володарского в Минске в рамках уголовного «Тихановского дела». Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РБ: ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) — по делу о предвыборном пикете 29 мая в Гродно; ст. 369 (Оскорбление чиновника) — за оскорбление председателя Слуцкого райисполкома в его видеоролике на канале YouTube.

18 августа стало известно, что Владимира Неронского перевели в следственный изолятор Жодино. Суд назначен в Логойском районном суде Минской области.