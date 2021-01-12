Сыры, мука, уксус… Товары предприятий Слуцка стали одними из лучших в Беларуси

Подведены итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2020 года.

В номинации «Продовольственные товары» лауреатами стали 157 товаров 87 организаций. Среди них товары и слуцких предприятий:

твёрдые и мягкие сыры, сырки творожные глазированные, творог ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» ;

; уксус спиртовой для пищевых целей ОАО «Слуцкий уксусный завод» ;

; мука пшеничная высшего сорта ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».

Также мука комбината отмечена в дипломом «Стабильное качество». Такого диплома удостоены 42 организации, товары которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. Сами организации подтверждали должное качество продукции или услуги в течение не менее года, предшествующего проведению конкурса.

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Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится в два этапа

На первом (областном) этапе конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года», а также претенденты на присуждение специальной награды «Лучший в регионе». При этом оцениваются все аспекты деятельности организации, оказывающие влияние на качество продукции (производственно-технологические, социальные, товарно-финансовые, нормативно-метрологические, информационно-рекламные, а также в области энергосбережения и безопасности).

На втором этапе конкурса — республиканском — конкурсная комиссия принимает решение о присуждении товарам звания лауреата и статуса «Новинка года», а организациям — специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе», диплома «Стабильное качество».

«Слуцкі край» пишет, что при подведении окончательных итогов конкурса республиканская конкурсная комиссия учитывала отзывы потребителей, поступившие в отношении организаций и качества их продукции и услуг, которые успешно прошли первый (областной) этап конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и стали финалистами.

Всего за время проведения опроса был получен 21 621 голос потребителей (17 251 — «нравится» и 4 370 — «не нравится»). При этом каждый потребитель смог принять участие в голосовании только один раз.