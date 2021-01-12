«Не зря участвовала в конкурсах и завоёвывала награды». Школьница из Слуцка среди лучших учеников Минской области

В Минской области в онлайн-формате прошёл областной конкурс «Ученик года Минской области-2020». Он стал шестым по счёту и завершил ежегодную новогоднюю благотворительную акцию «Наши дети».

Как пишет МЛЫН. BY, на звание лучшего ученика претендовали более сотни школьников от 10 до 16 лет.

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Высокого звания удостоены 25 человек — по одному из каждого района и города Жодино, а также из областного лицея и областного кадетского училища. Это ребята, достигшие по итогам календарного года высоких показателей на областном, республиканском и международном уровнях. Для участия в конкурсе школьники представили на суд жюри портфолио своих достижений.

Лучших определили в шести номинациях:

Учебная деятельность Спортивная деятельность Общественная деятельность Творческая деятельность Проектная деятельность Трудовая деятельность.

В номинации «Проектная деятельность» среди лучших учеников — Елизавета Гринюк, одиннадцатиклассница средней школы № 11 г. Слуцка.

В её портфолио — призовые места в V открытой олимпиаде обучающихся «Шаг к инновациям», областном этапе XIII республиканского конкурса «Энергомарафон-2019», XXIX открытой московской инженерной конференции школьников «Потенциал», XVI Балтийском научно-инженерном конкурсе.

«Ученики нашей школы не первый год принимают участие в этом конкурсе и становятся его победителями. Для меня победа — подтверждение того, что я не зря участвовала в конкурсах и завоёвывала награды. Сейчас я работаю над новым проектом по созданию платформы для беспроводной зарядки электросамокатов, который начала ещё в конце прошлого учебного года. Параллельно с научным руководителем думаем над новым проектом. К сожалению, из-за пандемии конкурсов сейчас немного, и те проходят дистанционно. А эмоции, которые ты получаешь, когда очно участвуешь в конкурсе, конечно же, не сравнятся с заочным форматом. Сейчас я также большой упор делаю на подготовку к ЦТ. Собираюсь поступать на какую-нибудь техническую специальность, связанную с физикой», — рассказывает Елизавета.

Лучшие ученики года получат дипломы и подарки. За 5 лет проведения конкурса этого звания уже удостоились 125 человек. Большинство ребят поступили в престижные вузы и продолжили прославлять свою страну на различных конкурсах.