Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в начале зимы

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за декабрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры

По итогам декабря на сайте kurjer.info зарегистрировано 909 672 визита (сессии).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 432 214 визитов (в 2,1 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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Новости и сюжеты

Одной из самых важных новостей декабря для читателей стала новость о том, как девочка из деревни уснула в школьном автобусе, а проснулась запертой, в темноте и за окном Слуцк. В итоге всё закончилось благополучно. «Кур'ер» выяснил, как вообще могла произойти такая ситуация. А вот что по этому поводу думает слуцкий педагог. А здесь можно почитать, кто и за что должен отвечать при перевозке детей.

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