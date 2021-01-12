Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в начале зимы

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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за декабрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в декабре
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 2,1 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb

Голые цифры

По итогам декабря на сайте kurjer.info зарегистрировано 909 672 визита (сессии).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 432 214 визитов (в 2,1 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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Новости и сюжеты

Одной из самых важных новостей декабря для читателей стала новость о том, как девочка из деревни уснула в школьном автобусе, а проснулась запертой, в темноте и за окном Слуцк. В итоге всё закончилось благополучно. «Кур'ер» выяснил, как вообще могла произойти такая ситуация. А вот что по этому поводу думает слуцкий педагог. А здесь можно почитать, кто и за что должен отвечать при перевозке детей.

ТОП-12 локальных новостей и сюжетов:

  1. Директор Слуцкого сыродельного комбината и один его заместитель покинули свои должности. И кто стал новым руководителем предприятия
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  3. «Устранено. Компания приносит свои извинения». «Виталюр» прокомментировал обращение жителей в газету
  4. Сидела в луже со сломанной ногой и звала на помощь… Чем обернулся гололёд в Слуцке для одинокой женщины и как ей помог случайный прохожий
  5. Продавец вернула жительнице Слуцка золотой браслет, который та потеряла почти два года назад, когда примеряла куртку
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  7. В куче песка в городском парке житель Слуцка нашёл мистический талисман, который искал почти 40 лет. Фото
  8. Про прорыв трубы, гололёд, замороженное и размороженное тело кота в центре города. Обращение жительницы Слуцка к коммунальным службам
  9. Слуцкий сахарорафинадный комбинат выпускает «хюгге-сахар». Фотофакт
  10. Житель Слуцка заметил, что резко подорожал творог местного производства. Мы узнали, так ли это
  11. В Слуцке найден самый новогодний дом. Фотофакт
  12. Многодетной семье из Слуцкого района сделали ремонт. Посмотрите, как было и как стало.

Слуцк после выборов

Все новости на эту тему — здесь.

О происшествиях

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в декабре
Казалось, что весь 2020 год у нас на сайте были материалы только про «коронавирус» и политический кризис. Возможно, внимание читателей к этим публикациям было повышенное, потому у людей и создавалось ощущение, что кругом новости только про это. Но если посмотреть на голые цифры, то ситуация такая: из всех 4750 публикаций за 2020 год 14% про «корону» и 14% про политику

Коронавирус

Все публикации о коронавирусе — здесь.

Нелокальные сюжеты

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