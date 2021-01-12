Вместо «Радуги» на Социалистической в Слуцке скоро будет новый продуктовый магазин

Пожилых жителей частного сектора, которые живут рядом с магазином «на Острове» (ул. Социалистическая, 58), не обрадовало его закрытие. Они уже обращались в редакцию «Кур'ера», а сейчас позвонили ещё раз.

Случчанка Мария Степановна рассказала, что жителям улиц Смоленская и Козберга тяжело ходить, особенно зимой, в магазины, которые расположены от их дома на расстоянии 900 м и 1,5 км. Сейчас это ближайшие торговые точки.

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Зданием на Социалистической, 58 владеет Владимир Гуркин, директор ЧТУП «Торговый Дом «Тройка-Маркет» и депутат Слуцкого районного Совета депутатов. Он рассказал «Кур'еру», что сам переживает за людей. ТД «Радуга» магазин закрыл, но до сих не передал здание владельцу.

Владимир Гуркин сказал, что он планирует открыть продуктовый магазин в этом здании. Уже есть договорённость с другой продовольственной организацией. Директор Торгового Дома «Тройка-Маркет» пообещал, что в ближайшее время вопрос с открытием нового магазина решится.

Напомним, магазин «Радуга» по этому адресу открылся в феврале 2017 года. Перестал работать с 23 ноября 2020 года. Руководство ТД «Радуга» объяснило «Кур'еру», почему магазин закрылся.