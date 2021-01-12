«Володя», «хороший друг», «старший брат». Как ещё Лукашенко называл Путина (хронология)

У Александра Лукашенко, по его же собственным словам, совсем не осталось друзей — только Владимир Путин. Если в августе 2020-го он называл президента России просто «хорошим другом», то в январе 2021-го Путин уже стал единственным. Об этом можно узнать из большого интервью Лукашенко Наиле Аскер-заде для программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

«Медуза» показала, как проходила эволюция отношений Путина и Лукашенко.

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Февраль 2016 года

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич» (ошибся, бывает!).

Февраль 2017 года

Просто «Володя», «родной человек» (заодно Лукашенко попросил «не портить ему вечер»).

Август 2020 года

«Мужик», «любитель человеческих прелестей», «спортсмен хороший», «старший брат».

Также август 2020 года

«Хороший друг».

Январь 2021 года

Единственный друг, а также «друг белорусского народа».