Геннадий Реутский, житель деревни Придирки Слуцкого района, обратился в нашу редакцию и рассказал, что за последние пять месяцев на его улице трижды гас свет. И каждый раз выполнения заявки на восстановление освещения он ждал практически месяц. «Кур'ер» узнал в Слуцких электросетях, каков порядок и сроки выполнения заявок.

Что рассказал случанин

«Я с женой живу в деревне Придирки, в 20 километрах от Слуцка. Тут у нас одни пенсионеры. Начиная с августа фонарь на столбе возле моего дома постоянно гаснет. Такое происходило уже три раза.

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В августе я позвонил диспетчеру (по телефону 5 36 81), предупредил, что разговор записываю. Меня выслушали, вежливо ответили. Приехали через три дня, вроде всё сделали. Свет был дней двадцать, потом опять потух.

Звоню снова, а они мне уже говорят по-другому: «Делайте заявку в сельсовет». Я позвонил туда. Наталья Владимировна Хотенко — отличный человек, молодец. Поговорила со мной. Оказывается, чтобы восстановить свет, нужно собрать по всему сельсовету все заявки.

Так я прождал целый месяц. Ремонтники категорически не приезжали — ни дежурная бригада, ни какая-либо другая. Наконец, приехали, починили. Лампочку вкрутили, фонарь поменяли. Я обрадовался, что закрытую лампочку сделали, — будет гореть. Не прошло и месяца — светильник начал моргать и свет снова пропал.

Освещения не было в сентябре, в ноябре и сейчас опять сидим. Темно.

Не понимаю, почему напрямую в электросетях не принимают от жителя заявку? Раз свет всё время исчезает, значит, дело не в лампочке. Если вы раз поменяли, второй, а света нет, надо причину искать. Почему на других столбах свет есть, а здесь постоянно гаснет?

29 декабря я снова позвонил в электросети, и они мне снова сказали — заказывайте в сельсовете. Я им говорю: вы поймите, что 20 дней назад вы были, и я снова должен заказывать в сельсовете. Я гляжу в окно и вижу, что полетели искры, такие страшные, как фейерверк. А они меня спрашивают, а как моргает, а как летят? Я же не электрик, как я могу объяснить? Вызовите дежурную группу, пусть приедут и сделают. А они мне — делайте заявку в сельсовет. А если бы дом загорелся?!

Вот снегом всё завалило сейчас, так я лопатой расчищаю улицу. Звонил человеку, который отвечает за чистоту дорог, зовут Александр Валентинович, фамилию не помню. Так он бросил трубку и даже не захотел со мной разговаривать. Я сколько раз потом перезванивал, он сбрасывает звонок.

Я 40 лет проработал верой и правдой в этом государстве. И что, я прав не имею ни на свет, ни на что?" - рассказал Геннадий Реутский.

Что на это ответили в Слуцких электросетях

Геннадий Пац, начальник Слуцких электросетей, пояснил «Кур'еру», что нормативными документами Совмина установлен такой порядок:

если возникли неполадки с уличным освещением в какой-то деревне, то с заявкой жители должны обратиться в свой сельский исполком;

сельисполком формирует общую заявку на проведение работ на своей территории.

Без заявки заказчика, которым по договору является местный райисполком, специалисты электросетей не могут приступить к восстановлению уличного освещения.

«Мы составляем график обслуживания заявок. Срок выполнения заявки — две недели. Конечно, людям хочется срочно, чтобы приехали и сделали. Но приходится ждать, потому что мы обслуживаем в плановом порядке все сельсоветы и не можем кого-то обслужить, а кого-то — нет, — сказал Геннадий Пац. — Но у нас есть дни для горящих заявок, которые нужно обслужить экстренно».

С постоянно гаснущим уличным освещением в деревне Придирки начальник Слуцких электросетей пообещал разобраться.

«Проедем. Посмотрим ситуацию. Спланируем, чтобы в ближайшее время ему и соседям что-то сделать», — сказал он.