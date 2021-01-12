Белорусы смогут брать отпуск для самоизоляции из-за коронавируса

В Беларуси продлены меры по поддержке экономики в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ № 512 от 31 декабря 2020 года опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Теперь сотрудника можно будет освобождать от работы по состоянию здоровья на три дня без предоставления больничного.

Указом продлены налоговые льготы по платежам в местные бюджеты и арендной плате за земельные участки. Помимо этого, продлена отсрочка на увеличение базовой арендной величины и оставлено разрешение на продажу лекарств без рецепта в интернете.

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Отсрочки по платежам

Как пишет Sputnik, новым указом предусмотрена возможность переносить на первое полугодие 2021 года сроки предоставления рассрочек погашения арендных платежей по отсрочкам, предоставленным во II и III кварталах 2020 года.

Также в целях поддержания отечественной экономики разрешено предоставлять новые отсрочки в первом полугодии 2021 года с рассрочкой погашения обязательств до конца 2021 года.

Про трудовые контракты

Нанимателям дали дополнительные права в связи с пандемией. Им разрешено объявлять простой, вызванный влиянием эпидситуации, без ограничения общей продолжительности в течение календарного года.

В указе также говорится, что при нахождении работника в простое, общая продолжительность которого превышает суммарно шесть месяцев в течение календарного года, является уважительной причиной для досрочного расторжения по его требованию срочного трудового договора (контракта) в период простоя.

Отпуск и больничные

В соответствии с указом наниматели смогут предоставлять работнику с его согласия отпуск для нахождения в режиме самоизоляции в месте, которое определяется нанимателем. Продолжительность отпуска будет определяться по соглашению сторон трудового договора.

За период отпуска работнику сохраняется заработная плата в размере не ниже установленной тарифной ставки, оклада, если иное не установлено коллективным договором.

Также на период действия указа нанимателю можно освобождать работника от выполнения обязанностей в связи с его болезненным состоянием на срок до трёх календарных дней суммарно без предоставления работником листка нетрудоспособности.

Указ вступил в силу 8 января 2021 года.