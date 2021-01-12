Юные случчане оказались в числе победителей международного конкурса «Арт-парад в Витебске»

Более 600 участников из 26 стран ближнего и дальнего зарубежья приняли участие во ІІ международном фестивале-конкурсе «Арт-парад в Витебске», который является младшим братом «Славянского базара». В числе победителей — воспитанники Слуцкого центра детского творчества.

Масштабный творческий фестиваль в этот раз прошёл в формате онлайн из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. Об этом рассказала газета «Слуцкі край». Фестиваль длился три дня, с 8 по 10 января. Ребята посредством двухминутной видеопрезентации имели возможность продемонстрировать свои творческие способности в номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальная музыка», «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство и художественные ремёсла».

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Среди участников были и юные таланты Случчины. Всего 20 воспитанников Слуцкого ЦДТ. Ксения Лещенко (педагог Лилия Валерьевна Курлович) покорила сердца жюри и стала лауреатом 1-й степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство и художественные ремёсла», а также она вступила в финальное состязание за право стать обладателем Гран-При, для участия в котором были отобраны лишь 10 участников из 629. Но Гран-При осталось в Витебске, а второе уехало на Мальту.

«На фестиваль-конкурс я представила лиры из полимерной глины. Ведь слепить просто куклу не хотелось. Идею, конечно, подсказала мой педагог Лилия Валерьевна Курлович, за что я ей очень благодарна. Лепкой занимаюсь с 6 лет. Впервые мои способности к этому заметила мама и поэтому привела в центр детского творчества. Также среди предметов, которые изучают в школе, мне нравится искусство, где можно порисовать. Не так давно я записалась и в кружок по рисованию в центре. Ранее я также участвовала в различных конкурсах областного и республиканского масштаба, имела награды. Участвовать же в международном фестивале-конкурсе „Арт-парад в Витебске“ мне особенно понравилось, несмотря на то, что проходил он дистанционно. Конечно, теперь моя мечта — это Гран-При фестиваля», — поделилась Ксения Лещенко.

На высоком уровне отмечены также работы и других воспитанников Слуцкого центра детского творчества.

В номинации «Декоративно-прикладное искусство»

лауреатами 2-й степени стали Марина Курлович, Виталина Марковец, Ксения Фурманец,

лауреатами 3-й степени — Павел Бузун, Янина Машко, Анна Яковец.

В номинации «Изобразительное искусство»

лауреатами 2-й степени стали Эвелина Голубева, Тимофей Яковец,

лауреатами 3-й степени — Ева Карпович, София Павловец, Даниил Сытько, Ева Батыльчук.

Также слуцкие ребята — среди пяти белорусских конкурсантов, удостоенных специальных призов от учредителя фестиваля — туристско-информационного центра «Илва». Так, Эвелина Голубева получила сертификат на бесплатное участие в международном фестивале «ART PANORAMA BALTIKA» и морской круиз по маршруту Рига — Стокгольм — Рига. Отметили также и Марину Курлович, которая получила сертификат на бесплатное участие в международном пленэре «Витебск — город Марка Шагала».

Кроме творческого состязания, в рамках фестиваля-конкурса «Арт-парад в Витебске» для его участников была организована онлайн-экскурсия по Витебску и мастер-классы от профессионального жюри.