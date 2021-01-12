В графике врачей-специалистов Слуцкой больницы выделили «час многодетной матери»

В графике работы врачей специалистов Слуцкой ЦРБ выделен «час многодетной матери». Это сделано в целях обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан, сообщается на сайте учреждения.

В графике

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врачей-акушеров-гинекологов женской консультации — с 13.00 до 14.00 и с 16.00 до 17.00 ежедневно;

врачей-специалистов взрослой поликлиники — с 14.00 до 15.00 ежедневно;

врачей-специалистов для оказания стоматологической помощи (в стоматологической поликлинике) — с 10.00 до 11.00;

врачей-специалистов детской поликлиники — с 14.30 до 15.30.

Обследование проводится по территориальному принципу.

При оформлении медицинской документации в регистратуре пациентам необходимо предъявить удостоверение многодетной семьи.