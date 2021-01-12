Жители Слуцка рассказали, насколько для них удобно новое расписание городских автобусов

С 1 января в Слуцке заработало новое расписание городских автобусов. Жительница города написала для «Кур'ера» народную новость о том, с какой проблемой столкнулась: теперь она вынуждена приезжать на работу намного раньше.

Эта публикация собрала много комментариев наших читателей на площадках «Кур'ера» в соцсетях (instagram.com/kurjer и ok.ru/slutsk). Мы собрали мнения случчан о том, что они думают о новом расписании автобусов.

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Больше всего «пострадала» 6-ка

ludm.ila6181: «Для нас (жителей улицы Магистральной. — Прим. ред.) счастье, хоть автобусы пошли, но утром промежуток мал. 21-й около кадетов забирает в 8.32, на нём уже не еду, ближе на 11-ке в 8.35. На работу вовремя и спасибо! Дождались! Но ещё бы рейс. 15-ка идёт в 21.20 с автопарка, только с работы выходишь, быстрей пешком через новостройки, хотя хочется уставшей побыстрей домой!».

marishka_s_a: «До любого района утром и вечером проблематично добираться. Зато на „Чехова“ и в ту сторону расписание просто супер».

katenok.sluka: «По поводу изменения расписания, это для кого сделали? У меня мама работает на ПЭСе. Сейчас ей приходится утром добираться на двух автобусах, т.к. убрали 6-ку на 7.05. И вечером убрали 6-ку на 17.10. Теперь ей также и вечером добираться приходится на двух автобусах. Люди начали спрашивать у кондуктора, так та ещё и нахамила».

tanka554: «По поводу нового расписания (именно про № 6). Это просто ужасно. Единственный автобус, который проезжает весь город, сократили. Теперь дети 40 минут ждут».

lgvn_nglk: «Расписание ужасное! Из-за отменённого маршрута 6-ки на 8.10 также приходится быть на работе намного раньше или же с опозданием. Маршрут со льнозавода, других вариантов нет».

marishka_s_a: «Новое расписание просто жуть. Вечером до 12-го в/г не добраться. Чтобы дождаться 6-ку, надо 40 минут стоять на остановке, 10-ка практически едет перед 6-кой».

priluckaya65: «Конечно, неудобно. Если раньше из агрогородка Танежицы мы приезжали в Слуцк в 16.20 и у нас было время до последнего рейса 2 часа 30 минут, то на данный момент мы не смогли уехать на вокзал с остановки „1000 мелочей“ с 18.30, чтобы успеть на последний рейс в 19.00. Вот как-то так».

my_home.by: «Тоже неудобно, 6-ка — единственное, на чём можно добраться со льнозавода. И утром приходится выезжать раньше времени и стоять ждать открытия рабочего места».

vika.viktya: «А вот до поликлиники без пересадки не добраться. Пешком приходится идти».

faina90874: «Да, новое расписание — это сила. Не могу понять, почему не вернули прежнее расписание маршруту № 3. Обещали вернуть. Рейсы, которые убрали, были удобны. Всем не угодишь, конечно, но обещания надо выполнять».

liya.zvyagova: «Помню, как писали, что в городе по численности населения должен быть трамвай. А тут бац, и автобусы убрали».

tatiana13life: «А на больницу по-прежнему из этой стороны (автовокзала. — Прим. ред.) нет ни одного автобуса».

dubalekoolga: «Новое расписание 16-ки, 11-ки, 5-ки ужасное. Рейсы № 16 и № 11 идут почти один за одним, а потом — тишина. Сегодня (12 января. — Прим. ред.) на рейс 16-ки в 7.30 пустили маленький автобус, не „гармошку“, кондуктор сказала: „Привыкайте, так всегда будет“. А автобус битком».

marine_moor: «С 2-кой тоже придумали изменение: утром в 6.48. А в 6.52 идёт 12-ка. Зачем так сделали, непонятно. И в выходной была 2-ка в 6.58, было очень удобно. Сейчас в 6.48, и ты на работе раньше, ждёшь на улице. Как-то не продумали. Изменения точно не в лучшую сторону».

nataliavareiko: «Я приезжаю на работу из пригорода и на городской автобус тоже не успеваю, приходится ждать полчаса. Раньше я ездила на 6-ке в 8.22, а сейчас 11-ка в 8.18. Пусть бы его немного продлили, хотя бы на 5 минут».

Наталья Скалабан (Толкач): «Верните № 6 по старому расписанию. На автовокзале в 7.30, но во второй день нового расписания был в 7.28. И мне пришлось пешком идти до города, потому что больше до 8.00 ничего нет. Почему между 7.30 и 8.00 ничего нет? Чей ум составлял расписание? Плохо, очень плохо!».

РАНЕЕ. Приключение по дороге на работу. Жительница Слуцка про новое расписание автобусов и посыпанный песком снег (а не лёд)