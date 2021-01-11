Миноблисполком установил границы запретной для охоты зоны вокруг Слуцка

Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь опубликовал акт об установлении запретных для охоты зон и их границ на территории Минской области. Решение вступило в силу с 1 января 2021 года.
Границы запретной для охоты зоны вокруг города Слуцка проходят:
- на севере — от моста на пересечении реки Весейки и автодороги Р43 Граница Российской Федерации (Звенчатка) — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи (до автомобильной дороги Р2/Е85) по автодороге Р43 Граница Российской Федерации (Звенчатка) — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи (до автомобильной дороги Р2/Е85) на запад до пересечения с автодорогой Н9478 Городище — Прощицы — Малая Падерь, далее по этой дороге на север до просёлочной дороги, ведущей к мелиоративному каналу, впадающему в реку Случь, далее по этой просёлочной дороге до мелиоративного канала, далее по этому мелиоративному каналу до реки Случь, далее по реке Случь на северо-восток до мелиоративного канала, ведущего к агрогородку Заполье, далее по этому мелиоративному каналу до пересечения с автодорогой Р-23 Минск — Микашевичи, далее по этой дороге на юг до перекрёстка с автодорогой Н-9461 Лучники — Подлипцы;
- на востоке — от пересечения гравийной дороги на деревню Лесище с автодорогой Н9441 Слуцк — Погост-1 по автодороге Н9441 Слуцк — Погост-1 на север до квартала 108 Уречского опытно-производственного лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Слуцкий лесхоз», далее на северо-восток по северо-западной границе этого квартала до дороги на агрогородок Козловичи, далее по этой дороге до агрогородка Козловичи, далее по западной границе этого агрогородка до пересечения с автодорогой Н9488 Ячево — Дальние Бондари, далее по этой дороге на северо-запад до пересечения с грунтовой дорогой на деревню Огородники, далее по этой грунтовой дороге до деревни Огородники, далее по границе деревни Огородники на запад, север, восток до деревни Великая Падерь, далее по северной границе этой деревни до мелиоративного канала, впадающего в реку Весейку, далее по этому мелиоративному каналу до реки Весейки, далее по реке Весейке на юг до моста автодороги Р43 Граница Российской Федерации (Звенчатка) — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи (до автомобильной дороги Р2/Е85);
- на юге — от моста через реку Локнею на автодороге Р43 Граница Российской Федерации (Звенчатка) — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи (до автомобильной дороги Р2/Е85) по течению реки Локнеи до реки Случь, далее по реке Случь на юг до автодороги Н9518 Клепчаны — Новодворцы, далее по этой дороге до автодороги Н9490 Козловичи — Новодворцы, далее по этой дороге до гравийной дороги на деревню Лесище, далее по этой гравийной дороге до деревни Лесище, далее по дороге через деревню Лесище до автодороги Н9441 Слуцк — Погост-1;
- на западе — от перекрёстка автодорог Р23 Минск — Микашевичи и Н9461 Лучники — Подлипцы по автодороге Н9461 Лучники — Подлипцы на запад до полевой дороги на деревню Безверховичи, далее по этой полевой дороге, пересекая железнодорожные пути до деревни Безверховичи, далее по улицам Колхозной, Революционной в деревне Безверховичи до автодороги Р43 Граница Российской Федерации (Звенчатка) — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи (до автомобильной дороги Р2/Е85), далее по этой дороге на запад до моста через реку Локнею.