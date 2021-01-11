Миноблисполком установил границы запретной для охоты зоны вокруг Слуцка

Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь опубликовал акт об установлении запретных для охоты зон и их границ на территории Минской области. Решение вступило в силу с 1 января 2021 года.

Границы запретной для охоты зоны вокруг города Слуцка проходят: