Много мелких аварий и экипажей ДПС. Как прошли рождественские выходные в Слуцке

На длинных выходных Слуцк накрыло снегом, но, несмотря на это, серьёзных происшествий не было. Службы города рассказали «Кур'еру», как для них прошли эти дни.

ГАИ

В Слуцкой ГАИ «Кур'еру» сообщили, что в нашем районе отмечается рост ДТП.

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«За эти четыре дня учётных аварий (в которых могли пострадать люди или которые могли повлечь смерть человека. — Прим. ред.), к счастью, не было. Но были неучётные: с 7 по 10 января произошло восемь мелких ДТП, в том числе и из-за того, что выпал снег. Отметим, что, может, было и больше аварий, но люди могли не обратиться в ГАИ, а разобраться между собой.

Кроме этого, на дорогах города случчане могли заметить много экипажей ДПС. Это связано с тем, что в Слуцком районе отмечается резкий рост ДТП, в которых в том числе погибли трое человек. Поэтому к нам на подмогу приехали сотрудники ГАИ из других регионов: они помогали выявлять нетрезвых водителей и пешеходов, а также бесправников", — рассказали в Госавтоинспекции.

В ГАИ также отметили, что на длинных выходных, было выявлено четыре нетрезвых водителя, 16 бесправников и 109 пешеходов, которые нарушили ПДД, в том числе переходили дорогу в неположенном месте, были без фликера в тёмное время суток, а также двигались по краю проезжей части или центру дороги в состоянии алкогольного опьянения.

Слуцкая больница

Медики работали в плановом режиме, обошлось без происшествий. Как и Новый год, рождественские выходные прошли спокойно, сообщил «Кур'еру» Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

Он также добавил, что заболеваемость коронавирусом немного снижается. «Будем надеяться, что волна пошла на убыль», — сказал Олег Лесников.

В приёмном покое «Кур'еру» рассказали, что обращений было меньше, чем обычно поступает в выходные дни. Возможно, это связано с COVID-19. Пациенты с серьёзными травмами не обращались, был только один человек с растяжением. Также одного пациента пришлось отвезти в РНПЦ психического здоровья (микрорайон «Новинки» в Минске).

МЧС

Как рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС, с 7 по 10 января серьёзных пожаров в нашем районе не было.

Напомним, что жители двух микрорайонов Слуцка — 12-го городка и улицы Зелёной — 7 января ненадолго остались без света.