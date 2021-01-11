«Лучше бы я тогда залез в подвал и сгорел бы вместе с ним». Что на последнем слове в суде сказали обвиняемые, которые заживо сожгли стариков

Минский областной суд в понедельник, 11 января, продолжил рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве пенсионеров в Слуцком районе. В ходе заседания было заслушано последнее слово обвиняемых, передаёт МЛЫН.BY.

В январе 2019 года трое местных жителей совершили жестокое убийство пенсионеров: пожилых мужчин 79 и 94 лет душили и сожгли, также покушались на убийство 85-летней женщины. Из домов своих жертв они вынесли по 50 и 300 рублей. Согласно заключению экспертов, смерть в обоих случаях наступила от острого отравления угарным газом. На момент поджога их домов потерпевшие ещё были живы.

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6 марта 2020 года судом Минской области все трое были признаны виновными. Одного из обвиняемых, Виктора Скрундика, приговорили к смертной казни. Двух других — Валентина Бушнина и Виталия Мятежа — к 18 и 22 годам колонии соответственно. Ещё один мужчина проходил по делу только за совершённую кражу и получил год исправительных работ. В июне Верховный суд отменил решение Минского областного суда и отправил его на дополнительное рассмотрение.

11 января в последнем слове Виктор Скрундик сказал, что много думал о произошедшем, осознал содеянное и глубоко раскаивается во всём. Он подчеркнул, что не знал в момент поджога, что потерпевшие были ещё живы. Когда узнал, что его сообщник не задушил одного из мужчин, а только лишил сознания, то сразу попросил вызвать МЧС, а затем дважды попытался залезть в дом, чтобы спасти, но его не пустили сотрудники МЧС.

«Лучше бы я тогда залез в подвал и сгорел бы вместе с ним (потерпевшим. — Прим. ред.), чем теперь стоять здесь, смотреть родственникам в глаза и доказывать то, чего я не делал», — отметил Виктор Скрундик в своём последнем слове.

Он также попросил прощения у родственников погибших. Скрундик адресовал просьбу суду разобраться во всём и дать ему шанс своим поведением и образом жизни доказать, что он способен быть законопослушным гражданином, работать и быть полезным обществу.

Другие обвиняемые при предоставлении последнего слова ничего не сказали, мотивировав это тем, что они уже высказали всё, что хотели, в ходе предыдущих судебных заседаний.

Приговор будет оглашён Минским областным судом 15 января.