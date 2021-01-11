Власти ввели изменения по распродажам, акциям, скидкам, ценникам и разносной торговле

Правительство установило правила проведения акций и распродаж различных товаров. Об этом говорится в постановлении № 774. Также в документе прописаны требования к шрифтам, которыми должна быть указана на ценниках стоимость литра или килограмма продукта, а также цена без учёта скидки на товар при проведении акций.

Постановление касается правил проведения распродаж, мероприятий, которые направлены на продвижение товаров и продукции общественного питания. В нём говорится, что продавцы имеют право проводить распродажи, только если они выполнят все необходимые для этого условия.

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К примеру, одно из правил: продавец имеет право проводить распродажу, если товары уже предлагаются им к продаже на обычных условиях в его магазине, кафе или ресторане, интернет-магазине, ярмарке или при других формах розничной торговли.

Разрешено распродавать товары, стимулирование реализации которых не запрещено и на них не установлены фиксированные цены. Также снижать стоимость товаров для распродажи можно в случае, если на них не установлены предельные минимальные цены. К примеру, как сейчас на сахар. Исключение составляют продукты со сроком годности менее 30 дней, цена которых с учётом скидки не будет ниже установленных предельных минимальных цен.

Информация об акциях и распродажах должна размещаться в торговых объектах, общепитах, СМИ или доноситься до покупателей другими доступными способами.

Размер скидки может указываться в процентах или в денежном выражении. Если же скидку можно получить только при выполнении каких-либо условий, то это также должно быть прописано, как и цена товара со скидкой.

Также продавец должен указать цену без скидки. Важное примечание: информация о цене на товар или продукцию общественного питания с учётом скидки, размере скидки и условиях её предоставления должна быть указана меньшим шрифтом, чем цена без скидки.

Если распродажа какого-либо товара проводится по согласованию с его поставщиком за счёт снижения им закупочной цены, продавец не должен устанавливать надбавку в стоимостном выражении выше, чем была за день до начала распродажи или акции в этом торговом объекте или заведении общепита.

Новшества по ценникам за 1 килограмм или 1 литр

Также в постановлении прописали, что информация о цене пищевых продуктов за 1 килограмм или 1 литр указывается на ценниках или других источниках шрифтом, который не должен быть меньше, чем на половину, того, которым написана цена за единицу товара.

Как пишет TUT. BY, раньше в документах говорилось лишь то, что на ценниках на товары или в других источниках — сайтах, буклетах и прочих, которые по объёму или весу меньше или больше литра, килограмма, должна указываться цена ещё и за литр или килограмм.

Исключение — товары в определённом наборе, алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво, яйца, а также другие пищевые продукты, масса или объём которых меньше 50 граммов или 50 миллилитров.

Изменения по разносной торговле через почту

Есть поправки и в других главах постановления. К примеру, теперь разносной торговлей могут заниматься операторы, оказывающие универсальные услуги почтовой связи при обслуживании почтальонами доставочных участков. При этом должны соблюдаться установленные законодательством условия хранения и продажи продуктов питания.

Постановление вступит в силу с 2 апреля 2021 года.

РАНЕЕ. Этим же постановлением ввели изменения в работу магазинов секонд-хенда — им запретили торговать новой одеждой. Можно только той, которая была в употреблении.