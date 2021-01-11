«Нас, телезрителей, наказывают дважды». Случчанин про деньги на рекламу по ТВ

Один белорусский телеканал уже давно практикует в блоке новостей давать рекламу в качестве «новостей». Обращался к ним с этим вопросом, так они отделываются отговорками. Прислали правила размещения рекламы, общаются как со слаборазвитым.

В последнее время опять дают рекламу строительной фирмы или после новостей, или после прогноза погоды, не выделяя этот ролик как рекламный.

Реклама

Нас, телезрителей, наказывают дважды: издеваясь во время подачи рекламы или «рекламы» и во время покупки товара, включая в стоимость товара «рекламные деньги». Деньги, которые достаются как рекламодателям, так и тем, кто эту рекламу «крутит».

Интересно бы узнать, какой процент за рекламу может быть предельным в цене товара?

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