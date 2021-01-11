Приключение по дороге на работу. Жительница Слуцка про новое расписание автобусов и посыпанный песком снег (а не лёд)

Сегодня (11 января, понедельник. — Прим. ред.) добиралась на работу как всегда к 8 утра и была в шоке. Раньше было два варианта: или раньше приехать на 17-ке, которая в 7.16, или на 6-ке, которая в 7.23 (примерно на вокзале) и всегда была полная. Сейчас запустили новый рейс — 11-ку и перенесли 6-ку.

Автобусы № 16 и № 11, по сути, идут почти одним маршрутом, а их пустили с разницей в две минуты. Неужели нельзя сделать промежуток между ними хотя бы 10 минут? Эти автобусы для людей или чтобы кондукторы в пустом автобусе катались?

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Сейчас мне на работе придётся быть намного раньше. Потому что вариантов добраться стало гораздо меньше. В 7.06 едет 11-ка, в 7.08 едет 16-ка, в 7.16 17-ка и в 7.33 была сегодня 6-ка.

Неужели нельзя эту 11-ку пустить всего на 10 минут позже? Только представьте, скольким людям будет удобнее добираться на работу?! Или объясните, зачем два похожих маршрута ставить с разницей в две минуты?

На этом мои приключения не закончились: выйдя на остановке рядом с 80-й аптекой, пришлось чуть ли не на коленях ползти по льду, который был аж до «Детского мира». Причём, свернув на Богдановича, где был снег, а не лёд, земля была посыпана песком…

Всё для людей!

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