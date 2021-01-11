Подорожание кондитерских изделий. На какие сладости и когда вырастет цена

В Беларуси с 1 января повысили НДС на некоторые продовольственные товары при их продаже и ввозе в страну. Изменения предусмотрены обновлённым Налоговым кодексом. В Министерстве по налогам и сборам рассказали, на какие кондитерские товары подняли налог.

В МНС пишут, что с 1 января 2021-го отдельные позиции продовольственных товаров при их реализации на территории Республики Беларусь, при их ввозе на территорию РБ облагаются НДС по ставке в размере 20% вместо ранее применявшейся ставки НДС в размере 10%.

С 2021 года НДС в 20% облагаются:

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сладкое сухое печенье;

кексы;

вафли;

вафельные трубочки;

рулеты;

вафельные пластины;

рисовая и соевая бумага;

чипсы;

снеки.

Как и на лекарства, медизделия и товары для детей, так и на продовольственные товары, которые были в розничной сети на 1 января, до начала февраля надо включить в их стоимость возросший НДС.

То есть с февраля в магазинах должны вырасти цены в том числе на печенье и вафли. Но есть вероятность, что торговые сети не полностью переложат рост НДС на покупателей, а возьмут часть расходов на себя за счёт сокращения торговой наценки.

Какое продовольствие оставили под НДС в 10%, а какое — убрали

Из продовольствия ставка НДС в 10% среди прочего осталась на мясо и пищевые мясные субпродукты, молоко и молочную продукцию, рыбу (включая филе и другое мясо рыбы — живая, свежая, охлаждённая, мороженая), репчатый лук, подсолнечное масло, томаты, рапсовое масло, готовые продукты из мяса (кроме деликатесных), хлеб, макароны.

То есть на эти товары цены из-за НДС не вырастут, только если под влиянием других факторов (к примеру, повышение цен со стороны производителей или поставщиков). Но нужно учитывать, что государство устанавливает для социально значимых товаров «потолок» по росту стоимости.

Как пишет TUT. BY, в 2021 году в списке продовольственных товаров, на ввоз и продажу которых распространяется НДС в 10%, не значатся такие позиции, как морские и другие водоросли, натуральный мёд, маргарин, пекарные дрожжи, кондитерские изделия из сахара, готовая или консервированная рыба, отруби, маслосемена и продукты их переработки (шроты, жмыхи), готовые пищевые продукты для детей раннего возраста (расфасованные для розничной продажи), сорбит, продукты переработки овощей (фруктов, орехов или прочих частей растений), фруктоза химически чистая, безалкогольные напитки на основе березового сока (до 3 литров), негазированные безалкогольные напитки (до 3 литров, с массовой долей фруктового или ягодного сока не менее 10% или овощного сока не менее 40%). То есть эти и другие исключенные из перечня товары должны подорожать.

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