В деревне все рождественские праздники была красота: чернота сменилась сверкающим снегом, воздух стал чистым. Но это внешне. А если взять людей, то чем живут люди?



Гуляю каждый день утром и вечером по сельским улицам. Деревня затаилась. Каждый сидит у себя в норе. Кое-где занавеска колыхнётся — кто-то в окно смотрит. Как вымерли люди, не хотят даже на улицу выйти, поговорить. Встретила знакомую, пригласила зайти. Отвечает: «Некогда. Работы много». Нахмуренная, как бы даже злится.

А вечером в праздничные дни, на мой взгляд, жуткая картина. Молодёжь экстремально развлекается. Привязывают огромную шину к автомобилю и катаются. Наверное, невдомёк любителям опасных покатушек, что у нас в Минской области несколько лет назад так парень погиб. Некоторые отчаянные гоняют на мотоцикле с коляской по снегу, нарезая круги. А чтобы адреналин захлёстывал, привязывают к мотоциклу шину. Что тут скажешь? Родители всё это видят. Дети стоят в очереди за развлечениями ни где-то в поле, а под окнами родных домов.

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Вот так и расслабляемся в Святки. Одни — затаились, другие — с ума сходят. А ведь возможность для проведения свободного времени в нашей деревне есть. Но то ли организовать некому, то ли желания нет. Может, и есть люди с лидерскими задатками, но не хотят брать ответственность за досуг односельчан.

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