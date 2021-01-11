Почему 11 января самый вежливый день и когда отмечают профессиональный праздник ледовары. Обзор дат недели

На этой неделе есть день, когда принято быть подчёркнуто вежливыми. А также профессиональный праздник ледоваров. Вряд ли вы знаете, кто это такие, хотя их услугами хоть раз в жизни, но пользовались. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, рассказываем в обзоре «Кур'ера».

11 января — Международный день «спасибо». Он отмечается благодаря идее ООН и ЮНЕСКО. В православии чаще использовали слово «благодарю» — по смыслу «дарю тебе благо». Слово «спасибо» ввёл в обиход священнослужитель Аввакум, употребляя его как сочетание «Спаси Бог». Потребовалось несколько столетий, чтобы люди стали воспринимать его как само собой разумеющееся.

Во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесённое даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.

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13 января — Щедрец, народный праздник славян. Щедрец отмечают 13 января в преддверии Старого Нового года. Этот праздник является своего рода прародителем Нового года, и многие его традиции соблюдаются и сегодня: нельзя проявлять скупость, конфликтовать, отказывать в посильных просьбах. «Щедрецов» нужно обязательно чем-то одарить (конфетами, колбасой, деньгами).

14 января — Старый Новый год, редкий исторический феномен, который возник в результате смены летоисчисления. Традиция отмечать Старый Новый год возникла после введения в 1918 году григорианского календаря, из-за этого 1 января по старому юлианскому календарю стало соответствовать 14 января по новому григорианскому календарю. Из-за расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» — по старому и новому стилю. Для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.

15 января — День рождения Википедии. Этот праздник отмечается неофициально в честь открытия в 2001 году сайта Википедия. Без этого источника информации трудно сейчас представить нашу жизнь. Это универсальная онлайн-энциклопедия. Её авторы и редакторы — тысячи людей, которые пишут, дополняют и переводят статьи на более чем 250 языков мира. Сегодня русскоязычная Википедия содержит более 1 172 000 статей. Это в шесть раз больше, чем содержит Большая советская энциклопедия. 16 января — День ледовара. Эта дата была выбрана не случайно — именно 16 января в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер — ледовый комбайн для восстановления льда на катках (до изобретения это делалось вручную). Эта дата — профессиональный праздник людей редкой профессии ледоваров — заливщиков льда.

17 января — День детских изобретений. Эта дата отмечается в день рождения американского государственного деятеля, учёного, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина (1706−1790). Замечательно, что своё первое изобретение — пару ласт, которые надевались на руки для плавания, — он придумал в 12 лет. Детских изобретений огромное множество: пластилин, батут, фруктовый лёд, перчатки без пальцев, калькулятор. Этот список могут продолжить и случчане.