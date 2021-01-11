Немецкие учёные обнаружили фермент, влияющий на распространение коронавируса

Специалисты в области биоинформатики Тюбингенского университета обнаружили фермент в организме человека, без которого коронавирус нового типа SARS-CoV-2 практически не в состоянии размножаться. Открытие может помочь в разработке соответствующих лекарств.

ТАСС пишет, что учёные создали компьютерную модель распространения коронавируса в лёгких человека. При проникновении в клетку коронавирус «вынуждает» её вырабатывать определённые вещества, которые являются для него «воротами» для дальнейшего размножения в организме. При этом особое значение для коронавируса имеет фермент с названием «гуанилаткиназа 1» или GK1. Немецким специалистам во время исследований удалось на время убрать его из организма — SARS-CoV-2 «заголодал» и прекратил размножаться.

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Как считают учёные из Тюбингена, это открытие имеет решающее значение для создания лекарств, которые призваны помочь заболевшим COVID-19. Исследователи отмечают, что здоровье человека не зависит напрямую от присутствия в организме GK1 и выработку этого фермента можно остановить, по крайней мере на время. По данным телерадиокомпании MDR, специалисты института имени Фраунгофера в Гамбурге займутся выяснением того, какие вещества лучше всего для этого подходят и могут быть использованы при разработке лекарств. В то же время исследователи исходят из того, что на рынке соответствующие препараты появятся не ранее конца года.

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