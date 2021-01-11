«А какими словами вы благодарите друг друга?» Житель Слуцка про возможность сказать «вялiкi дзякуй» нашему народу

Сегодня, 11 января, отмечается Международный день «спасибо».

Кто-то знает, а для кого-то окажется открытием, что слово «спасибо» произошло от сращивания двух слов «спаси Бог». Этот отклик человека на добрые дела другого вошёл в практику всего лишь сто лет назад. До этого в ответ на доброе дело говорили «благодарю», то есть кто-то желал вам подарить частичку своих благ. А ещё раньше — «дякую», древнее славянское слово, которое сохранилось в нашем белорусском языке. Оно слишком видоизменённое и означает «давать дань». В современной речи можно иногда услышать «Отдаю дань уважения».

Между прочим, не так уж много синонимов к слову «спасибо». Многие народы и вовсе обходятся без словесных благодарностей и отделываются только жестами. Поэтому у нас есть прекрасная возможность выразить от всего сердца признательность своему родному и близкому окружению. Также произнести «благодарю» всем людям за их труд и помощь. А нашему народу сказать «вялiкi дзякуй» за его душевную красоту, мужество и терпение!

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А какими словами вы благодарите друг друга?

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