«Как подруга Зинка учила меня жизни и плевала на моё мнение». История жительницы Слуцка про «лучшую подругу»

Почему с годами у нас сужается круг друзей и знакомых? Потому что мы становимся более избирательными в отношениях.

В подростковом возрасте мы могли дружить с подругой, которая могла посмеиваться над нашим нарядом, привычкой говорить, нелепым хвостиком. И всё ей прощали, потому что это дружба. Так принято дружить, а кто знает, как верно? Как на самом деле дружить, чтобы всем было комфортно?

Моё мнение: как в дружбе, так и в любви необходимо уважать человека. Его взгляды, решения, поведение. Иногда надо скрывать, что тебе не нравится привычка человека крутить волосы или есть громко. А может, пальцы на ногах не нравятся. Но ты же не будешь оскорблять или смеяться над этим, если уважаешь человека. Верно? Ты не будешь хамить человеку, повышать голос, злорадствовать, упрекать. Ты всего этого не будешь делать, если есть уважение.

Про мою подругу Зину и её корзину

Очень долгое время мне Зинаида говорила, что подруга для того и необходима, чтобы сказать то, что не скажут другие. Хотите пример? У меня истеричная улыбка. Почему же подруга не может мне об этом сказать? Ну и ещё о том, что я живу неправильно, отношения строю неправильно, вообще по жизни веду себя неправильно. Муж у меня ужасный, да и мама подкачала.

А я продолжала любить Зину. Но самое интересное, что я ей такого никогда не говорила. Она же обидится. А наши отношения мне были дороже. Я почти поверила, что подруга и вправду может говорить что угодно на правах «подруги». То, что я обижалась, Зинаиду не волновало.

И вот, когда я подала на развод с первым мужем, Зинаида позвонила мне и на повышенных тонах сказала: «Ты что делаешь? Да ты лучше не найдёшь! Тебе именно такой и нужен». Напор её разговора был очень силён.

«Странно, — подумала я. — Она всегда говорила, что муж непутёвый, а теперь именно такой мне и необходим».

Зинка плевала на мнение других

Потом я нашла своего мужа — Сальто. И что вы думаете? Он тоже оказался плохим. Однажды на празднике Зина ему сказала: «Знаешь, Юра, ты мне вообще не нравишься».

Прошло много времени, но осадок у него до сих пор. Как можно сидеть с человеком за одним столом, праздновать общие праздники и такое говорить? Даже если это так и есть. Как минимум это муж твоей подруги.

В общем, всё шло как и всегда. Зинка не боялась говорить, что думает, и плевала на мнение других. Из раза в раз она напоминала мне о том, что я живу неправильно.

Когда я забеременела двойняшками, пошли разговоры о том, чтобы она стала крёстной. Все, кто читал мою историю родов, знают, через что мы прошли. Зина навестить нас не приехала. Несмотря на то, что лежала я пять недель.

Ответ её был примерно такой: «У меня были проблемы, а у тебя радость. Не могла пережить, поэтому не приехала». Странная радость, когда ты с детками попадаешь из роддома не домой, а в больницу.

Зина не подошла на роль крёстной

Когда позже зашёл разговор о крестинах, ответ был такой: «Голый собрался, голый готов». Как по мне, так ответ странный для человека, который готовится в крёстные.

Далее, когда я сказала дату крестин, мне было сказано… нет, не сказано, а предъявлено, почему я эту дату не согласовала с Зиной. Хотя с самого начала беременности я проговаривала дату крещения. Ситуация заходила в тупик.

Позже мы получили консультацию в костёле, и по некоторым параметрам Зина не подходила на роль крёстной. Но мысль взять её не отпускала меня всё равно. Однажды меня тоже хотели взять в крёстные, но я не подошла. Ничего плохого в этом я не вижу. Родители поступают так, как считают нужным.

Пока развивались все эти события, Зина наблюдала то, что, скорее всего, и спровоцировало дальнейшие события.

Зинаида одолжила деньги и полила дерьмом

Из роддома я приехала в дом, где был закончен ремонт. На мой день рождения муж подарил мне кофемашину, а за двойняшек — цепочку. События развивались слишком быстро, с чем Зинаида не могла смириться.

Хотя в своё время, когда я сидела и не могла купить ребёнку определённых вещей, Зина покупала дорогую обувь и возила меня по кафе. Я гордилась ей и знала, что мы обе сильные и всё сможем.

Незадолго до крестин Зина одолжила у нас денег. А далее вся её желчь выплеснулась наружу. Это было ужасно. Мне в тот момент вспомнился фильм «Служебный роман», где главный герой отдаёт долг, а потом начинает драку.

У меня всё было наоборот: я и денег одолжила, и дерьма сверху в виде процентов получила.

Мне было написано длинное послание, в котором упоминались я и мои родные: мама, муж. Естественно, не с лучшей стороны. Вспомнила Зина всё и даже больше. И что с Юрой мы «пока» счастливы. Да ну её.

Спрашивается, Зинаида, у твоих родных всё гладко? Почему я никогда не позволила перейти на личности? Почему? Потому что я любила… Крёстной после письма она не стала, и на этом наши отношения почти закончились.

Хотела помириться, но перестали общаться

Поздравляли мы друг друга исключительно сообщениями на день рождения. Но на Пасху моя душа не выдержала, и я написала, что люблю её, и пригласила в гости. Хотя мне казалось, что я не смогу простить её. Она ответила, что подберёт время для встречи.

Прошло ещё три месяца, и я снова написала. Меня не устраивала неопределённость. В очередной раз нарвалась на сухой ответ.

И тут я поняла! Если бы она могла прийти ко мне и посмотреть на меня свысока, посмеяться, поучить жизни, она бы пришла. А значит, всё это время я нужна была ей только для этого. От этого ещё более неприятно. Но я не жалею! Пусть меня и окунули три раза подряд в дерьмо, я приобрела огромный опыт. На этом спасибо, все свободны.

Мои хорошие, берегите себя и цените. Не позволяйте ни одной Зинаиде так относиться к вам.

Алёна К., @alenka_ta_pchelka