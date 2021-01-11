Пьяные родители посадили 16-летнего сына за руль. На трассе под Слуцком их остановили сотрудники ГАИ (видео)

В Слуцком районе пьяные родители посадили сына за руль автомобиля. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.

Сотрудники ГАИ на трассе Р23 Минск-Микашевичи остановили автомобиль «Форд Гэлакси», который ехал в сторону столицы. За рулём минивэна оказался 16-летний парень, житель Слуцкого района. Вместе с ним в автомобиле находились и его родители, которые были в алкогольном опьянении.

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Как пояснил милиционерам отец, они с семьёй решили съездить попить кофе в придорожное кафе, которое расположено в 30 км от дома. Из членов семьи трезвым оказался только сын-подросток, который по просьбе отца сел за руль.

В отношении отца и сына составлены административные материалы по ч. 1 ст. 18.19 КоАП РБ. Кроме штрафа семью ждёт ещё и заседание комиссии по делам несовершеннолетних.