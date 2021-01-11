В Пуховичском районе погиб 10-летний мальчик. Его тело нашли в очистном колодце

Днём 10 января в посёлке Свислочь пропал 10-летний мальчик. Его искали родные, милиция и волонтёры ПСО «Ангел». Тело ребёнка нашли в очистном колодце, заполненном водой.

Как пишет TUT. BY, мальчик ушёл из дома кататься на санках около трёх часов дня. Его тело нашли около девяти часов вечера.

По неофициальной информации, отец ребёнка нашёл вещи мальчика возле очистного колодца, заполненного водой. Когда воду откачали, то нашли тело ребёнка.

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Позже в Следственном комитете сообщили, что устанавливают обстоятельства гибели мальчика.

В милицию обратилась мать мальчика, которая рассказала, что её сын ушёл кататься с горки в лесу в посёлке Свислочь с 14-летней девочкой. Она вернулась домой, а мальчик — нет.