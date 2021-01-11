Дети - на горках, дебоширы - в изоляторе. В милиции рассказали об обстановке в Слуцке и почему не стоит мириться с насилием в семье

Рождественские выходные в Слуцке прошли относительно спокойно, серьёзных нарушений общественного порядка допущено не было. Но были и моменты, на которые необходимо обратить внимание случчан. Подробности «Кур'еру» рассказал Александр Семенович, начальник милиции общественной безопасности — заместитель начальника Слуцкого РОВД.

Дети на горках

«Все эти дни в городе до самого вечера было довольно многолюдно. Родители подолгу гуляли с детьми, было красиво, ощущалась атмосфера праздника. Днём все горки были усыпаны детьми. Думаю, не лишним будет напомнить родителям о том, что при этом необходимо позаботиться о безопасности своих детей, разъяснить им, что не стоит играть вблизи рек, водоёмов, проезжей части», — отметил Александр Семенович.

Реклама

К сожалению, 10 января трагический случай произошёл в посёлке Свислочь Пуховичского района. 10-летний мальчик пошёл кататься на горке и упал в колодец, заполненный водой.

Дебоширы в ИВС

Традиционно не обошлось без конфликтов в быту. За четыре выходных дня в изолятор временного содержания Слуцкого РОВД до рассмотрения суда было доставлено 16 человек. В милиции отметили, что это вдвое меньше, чем в новогодние праздники.

«Хотелось бы напомнить, что ответственность по межличностным конфликтам наступает по требованию потерпевшей стороны. И если потерпевшая сторона в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении желает примириться, то суд принимает такое решение.

При этом обращаю ваше внимание, что, если конфликты в семье носят затяжной характер либо дело доходит до рукоприкладства, я не рекомендую жертве насилия принимать решение о примирении. Такое решение лишает возможности воздействовать на дебошира в правовом плане в дальнейшем и принимать все меры защиты от домашнего насилия (вынесение защитного предписания, направление в ЛТП и т. д. )", — отметил замначальника РОВД.

Нарушители на дорогах

В РОВД отметили, что серьёзных ДТП зарегистрировано не было, а в городе стало заметно больше случчан с фликерами.

«При этом дорожных нарушений выявлено много (по ст. 18.23 КоАП РБ — Нарушение ПДД пешеходом и иными участниками дорожного движения. - Прим. ред.). Например, 22 пешехода были изъяты с дороги в пьяном виде. За вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (по ст. 18.16 КоАП РБ) к ответственности были привлечены три водителя, за управление ТС без права на это — 11», — рассказал Александр Семенович.

Слуцкий РОВД в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения и просит быть максимально внимательными, учитывать погодные условия, скользкую дорогу, туман, снегопад, соблюдать ПДД!

Ранее в Слуцкой ГАИ «Кур'еру» рассказали, что с 7 по 10 января произошло восемь мелких ДТП. Кроме этого, в нашем районе отмечается резкий рост ДТП с погибшими пешеходами (в первые дни нового года погибли трое человек). Поэтому к нам на подмогу приехали сотрудники ГАИ из других регионов: они помогали выявлять нетрезвых водителей и пешеходов, а также бесправников.

РАНЕЕ. Много мелких аварий и экипажей ДПС. Как прошли рождественские выходные в Слуцке

Мошенничество в интернете

На выходных были зарегистрированы и ряд преступлений, связанных с мошенничеством в интернете. Так, было возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РБ (Хищение путём использования компьютерной техники).

«В милицию с заявлением обратился житель Слуцка. Он рассказал, что, продавая телефон через всем известную торговую площадку, сообщил реквизиты своей платёжной карточки покупателю, который оказался мошенником и списал с неё 130 рублей. И такие преступления являются довольно частыми.

В данном случае, чтобы не лишиться денег со своих карт, ни в коем случае никому не сообщать по телефону сведения о своих картах (номер, срок действия, а также CVV-код, указанный на оборотной стороне карты). Также нельзя сообщать свои паспортные данные», — отметил замначальника милиции.

В ТЕМУ. «Люди лишались по 3000 рублей за раз… Мы уже чуть ли не в колокола бьём!» Обращение начальника криминальной милиции Слуцка

Обман пенсионерки. Первый случай в 2021 году

В Слуцком районе увеличилось количество преступлений, совершённых в отношении граждан старше 60 лет. Большинство пожилых и престарелых людей стали жертвами из-за беспечности и излишней доверчивости.

Первый аналогичный случай уже зарегистрирован и в 2021 году.

«Днём 10 января в деревне Квасыничи местная жительница (1948 года рождения) впустила в свой дом женщину (на вид 40−45 лет), которая предложила купить постельное бельё. Но это предложение было лишь предлогом проникнуть в дом и осмотреться. Так, эта неустановленная женщина похитила у пенсионерки 1050 рублей, что и было её главной целью», — рассказал Александр Семенович.

Отметим, что такая схема довольно распространённая и используется мошенниками. Поэтому ни под каким предлогом не стоит пускать в дом посторонних, не поддаваться на их уговоры и предложения, ведь, скорее всего, они будут обманными.