Как обстоят дела у героев «Kур'ера», о чьих проблемах мы писали в 2020 году. Что с ними стало

Традиционно в новогодние праздники «Кур'ер» подводит итоги и рассказывает, что сейчас происходит с жителями Слуцка и района, о проблемах которых мы писали в ушедшем году. Проблемы одних разрешились, а у других — всё так же ждут решения.

Многодетной семье из Великой Сливы отремонтировали дом

В ноябре «Кур'ер»о Наталье Селицкой из деревни Великая Слива. У Натальи четверо детей, двое из которых — с инвалидностью. Она ухаживает за ними одна и живёт в доме местного сельхозпредприятия. Пару месяцев назад там не было ни канализации, ни водопровода. Осенью в колодце пропала вода.

После публикаций в газете «Кур'ер» к Наталье приезжали чиновники и председатель Слуцкого райисполкома, который распорядился отремонтировать жильё к Новому году.

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Ремонт сделали. В доме поменяли полы, отремонтировали потолки, наклеили обои, провели канализацию, пробурили новую скважину и провели воду в дом. Теперь у Селицких есть нормальный санузел с холодной и горячей водой.

Наталья просила передать благодарность председателю райисполкома и строителям, которые сделали всё очень качественно.

Барак на Вечеркевича ждёт расселения

С весны 2019 года «Кур'ер» следит за событиями, которые разворачиваются в восьмиквартирномна улице Вечеркевича. Дому по документам 94 года (жильцы считают, что больше). В нём нет газопровода, воды, канализации — только центральное отопление. Потолки проседают, а в стенах — дыры и трещины. Люди долго добивались расселения, а власти отвечали, что в бараке можно жить.

Но в начале 2020 года в дело вмешался Госконтроль, дом признали непригодным и пообещали расселить в течение года.

Жители барака пока не знают, когда и куда их расселят. Возможно, ситуация прояснится в январе, когда их, по словам Галины Фоминых, вызовут в райисполком.

Хозяйка быков из Целевичей не расстаётся с животными

В феврале «Кур'ер»о жительнице деревни Целевичи Людмиле и её матери Ольге. Две женщины держали у себя дома больше двадцати быков и коров. Животные не помещались в сараях и жили прямо в доме. Женщины никогда не сдавали их на мясо, так как жалели.

Соседи жаловались на Людмилу и Ольгу в инстанции. Они утверждали, что быки и коровы ходят по деревне, портят чужое имущество и пугают детей. В свою очередь, хозяйки скота жаловались, что соседи убили несколько их животных. Конфликт длился 9 лет.

Летом 2020 года власти изъяли животных и временно поместили их на местное сельхозпредприятие, чтобы обследовать.

Жители Целевичей рассказали, что с тех пор Людмила часто приходит на ферму и подолгу находится рядом с животными. По словам местных, её выдворяют с территории, но она возвращается снова.

Юрий Городник нашёл новую работу

В ноябре «Кур'ер» писал о случчанине Юрии Городнике. Он 24 года проработал в Слуцких электросетях. В октябре 2020 года он вместе с другими горожанами возложил цветы к памятнику жертвам Холокоста в Слуцке. После этого его, водворили на сутки в ИВС и судили. После освобождения он не смог вовремя прийти на работу. В итоге егоза отсутствие на рабочем месте больше 3-х часов.

Около месяца Юрий искал работу и нашёл её в другом районе. Где именно, Юрий не уточнил.

Кроме того, мужчина подал заявление в суд, чтобы оспорить решение бывшего нанимателя. Он требует восстановить его на работе, выплатить компенсацию и сумму за моральный ущерб.

Суд состоялся 4 января. О нём написал «Новы час». В требованиях Юрию было отказано.

В доме на Пионерской ничего не изменилось

В феврале этого года жильцы дома № 1 по улице Пионерскойна личном приёме у председателя Слуцкого райисполкома. Они рассказали, что в одной из квартир подъезда, которые нигде не работают, пьянствуют, нарушают порядок и досаждают соседям. Жители возмущены, что, несмотря на беспорядки, огромный долг за коммунальные услуги, их почему-то не выселяют. Представители ЖКХ и милиции подтвердили, что такая проблема существует. Руководитель района дал два месяца на её решение. Но ни в назначенный срок, ни позже это поручение

В июне, когда в Слуцк приезжал Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь, с этой же проблемой к нему обратилась Зинаида Кольцова, мать пятерых детей, жительница дома № 1 по улице Пионерской.

«Максим Владимирович в конце приёма обратился ко мне и сказал, что если не будут приняты меры, то написать в Администрацию президента с пометкой лично ему. Если опять не решат нашу проблему, я так и сделаю», — сказала тогда Зинаида.

Накануне Нового года «Кур'ер» связался с Зинаидой Кольцовой и спросил, решена ли проблема жителей подъезда. Женщина ответила, что до сих пор ничего не изменилось. Она знает, что «ЖКХ должно было вручить асоциальным жильцам документы на выселение, но они двери не открывают». А неделю назад соседи опять затопили квартиру Зинаиды.