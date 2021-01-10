«Больше караулить ничего не буду. Счастливо оставаться». Про задержку телепередач

Я полностью поддерживаю жителя Слуцка («Телевидение обнаглело». Житель Слуцка про беспредел и неуважение к телезрителю). Я жительница Минска. Давно возмущаюсь телевидением, этими рекламами на ¾ экрана.

А также я ещё очень возмущена трансляцией ТВ. Во всех программах пишут время, во сколько начинается по «Беларусь 1» т/с «След», но его всегда задерживают как минимум минут на 30, а то и больше.

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Раньше любила смотреть «Столичные подробности» по СТВ в 20.05, с осени их стали задерживать тоже на полчаса, хотя в программах время указано 20.05. С нового года стали указывать 20.35, но попасть на них невозможно. Они то раньше, то позже их показывают. И вот это уважение к своим зрителям.

Больше караулить ничего не буду. Счастливо оставаться.

В ТЕМУ. «Неужели деньги стоят дороже нервов телезрителей?» Кажется, вопросы к ТВ есть у многих, в том числе и у случчан

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